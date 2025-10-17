ปธน.เกาหลีใต้ เอาจริง สั่งลบโฆษณาออนไลน์ หลอกคนทำงานผิดกม. ดึงยักษ์ใหญ่ไอทีร่วมมือ

ปธน.เกาหลี เอาจริง ออกมาตรการฉุกเฉิน สั่งลบโฆษณาหลอกลวงในออนไลน์
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ยอนฮับ รายงานว่า ประธานาธิบดี อีแจมยอง ของเกาหลีใต้ ได้สั่งการให้มีมาตรการฉุกเฉิน เพื่อลบโฆษณาออนไลน์ในเกาหลีใต้ ที่ล่อลวงให้คนไปสมัครงานหลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยขยายขอบเขตไปนอกเหนือจากกัมพูชา ท่ามกลางการหลอกลวงออนไลน์ที่พุ่งไปที่ชาวเกาหลี
นายอี คยูยอน เลขาธิการประธานาธิบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวกับสื่อว่า อีแจมยอง ได้สั่งการให้หน่วยงานตรวจสอบสื่อ และ กระจายเสียงของประเทศ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลบโพสต์ออนไลน์ที่โฆษณางานปลอม ที่ให้ค่าตอบแทนสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเร็ว
คำสั่งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางกรณีชาวเกาหลีใต้ ถูกควบคุมตัวและทรมานในศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น
เลขาฯ ยังได้กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวออกมา เนื่องจากความกังวลว่า การตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งในกัมพูชา อาจกระตุ้นให้เครือข่ายอาชญากรย้ายการดำเนินการรับสมัคร ไปประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เจ้าหน้าที่ วางแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีการโพสต์โฆษณาดังกล่าว อย่างครอบคลุม และจะแบ่งผลสอบให้กับผู้ให้บริการรายใหญ่
เขายังกล่าวเสริมว่า ได้มีการตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งรวมถึง Kakao, Naver และ Google เพื่อเปิดตัวระบบกำกับดูแลตนเองอย่างเต็มรูปแบบเพื่อตรวจจับและลบโพสต์ที่น่าสงสัย
สำนักงานประธานาธิบดีได้ให้คำมั่นว่า จะสร้างการร่วมมือกันอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอน และ ช่วยเหลือเหยื่อไปจนถึงการระบุและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองความปลอดภัยของพลเมืองเกาหลีและหยุดยั้งการแสวงหาประโยชน์จากพวกเขา ในรูปแบบการหลอกลวงทางออนไลน์