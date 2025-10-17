ปราบคอร์รัปชั่น! ปักกิ่ง สั่งขับ 2 นายพล พ้นพรรคคอมมิวนิสต์จีน อ้างทำผิดวินัย-กม.ร้ายแรง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงกลาโหมของจีนได้ประกาศขับ 2 นายพลพ้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน(พีแอลเอ) จากการกระทำผิดวินัยและกฎหมายอย่างร้ายแรง โดยนายพลทั้งสองนายที่ถูกสั่งปลดดังกล่าว ได้แก่ นายพลเหอ เว่ยตง อายุ 67 ปี ซึ่งเป็นนายพลหมายเลข 2 และ นายพลเหมียว ฮวา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองระดับสูงสุดของกองทัพจีน ซึ่งการสั่งปลดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มุ่งเป้าผู้นำระดับสูงในกองทัพจีนที่ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2023
นายจาง เสี่ยวกัง โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน แถลงว่า นายพลเหอ, นายพลเหมียว และ เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงอีก 7 นาย มีชื่ออยู่ในคำประกาศการละเมิดวินัยพรรคอย่างร้ายแรงและต้องสงสัยว่ากระทำความผิดร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกี่ยวพันกับเงินจำนวนมหาศาล
“การกระทำความผิดของพวกเขามีลักษณะร้ายแรงและส่งผลเสียหายอย่างใหญ่หลวง” โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าว
การปลดนายพลเหอ ถือเป็นการปลดนายพลคนแรกที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการกลางทหารนับจากการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีนในปี 1966-1976 โดยนายพลเหอไม่ได้ปรากฎตัวต่อสาธารณชนมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ทางการจีนไม่ได้เปิดเผยว่ามีการสอบสวนเขามาก่อน
อย่างไรก็ดี การปลดนายพลผู้นี้ยังมีนัยสำคัญเกินกว่าในส่วนของกองทัพ เนื่องจากเขายังเป็นสมาชิกคณะโปลิตบูโร ซึ่งเป็นคณะทำงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดอันดับ 2 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสมาชิก 24 คน โดยยังเป็น 1 ใน 2 รองประธานคณะกรรมาธิการกลางทหาร ซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับ 3 ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และยังถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนที่ยังเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพีแอลเอด้วย
สำหรับนายพลเหมียวนั้นถูกปลดออกจากคณะกรรมาธิการทหารกลางตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังจากถูกสอบสวนในเดือนพฤศจิกายนปีก่อนในข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
คำสั่งปลดดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่วันก่อนหน้าที่คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสกว่า 200 คน กำหนดจะจัดประชุมใหญ่ที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มเติม เช่น การขับสมาชิกบางคนออกจากคณะกรรมการกลาง