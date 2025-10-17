เปิดภาพ ฐานแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา หลัง คิมจีนา นำทีมเกาหลีใต้บุกค้น ไม่ไกลพนมเปญ
จากรณีทีมตอบสนองร่วมของรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งนำโดย คิม จีอา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศคนที่ 2 ของเกาหลีใต้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฐานปฏิบัติการไท่จื่อ ในพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญราว 40 กิโลเมตร โดยสถานที่นั้นมีเจ้าของคือ Prince Group ที่เพิ่งถูกสหรัฐและอังกฤษคว่ำบาตรไปเมื่อวันที่ 15 ต.ค. จากการฉ้อโกงและค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ซึ่งเคยเป็นฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา
ฐานปฏิบัติการไท่จื่อประกอบไปด้วยอาคารสูง 4 ชั้น จำนวน 11 แห่ง สามารถรองรับอาชญากรสแกมเมอร์ได้มากกว่า 5 พันคน ทั้งนี้ ทีมเจ้าหน้าที่กลับไม่พบหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์หรือคนงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ถูกถอดออกไปจนหมด รองเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามออนไลน์สแกมของกัมพูชากล่าวกับทีมงานของเกาหลีใต้ว่า อาชญากรหลบหนีออกไปจากฐานปฏิบัติการก่อนที่ตำรวจจะมาถึง เจ้าหน้าที่ของเกาหลีที่ร่วมลงพื้นที่ให้ความเห็นว่ากลุ่มอาชญากรต้องได้รับข้อมูลจากตำรวจท้องถิ่นแน่นอน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มอาชญากรจะหลบหนีออกไปได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้
ทั้งนี้ รอยเตอร์ ได้เผยภาพอาคารแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใน จ.ตาแก้ว กัมพูชา หลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของเกาหลีใต้ คิม จีนา ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเอง