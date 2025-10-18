สีหศักดิ์ เยือนมาเลเซีย ตามคำเชิญประธานอาเซียน หารือ 4 ฝ่าย ปมชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนมาเลเซียในลักษณะ working visit ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน
รัฐมนตรีฯ ได้เข้าร่วมการหารือสี่ฝ่ายระหว่างมาเลเซีย สหรัฐฯ ไทย และกัมพูชา ซึ่งเป็นการหารือต่อเนื่องลักษณะเดียวกันกับที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และในวันที่ 12 ตุลาคม 2568 ที่มาเลเซีย
ฝ่ายไทยได้ย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในประเด็นการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน การร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือในการบริหารจัดการบริเวณพื้นที่ชายแดน
On 17 October 2025, H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow, Minister of Foreign Affairs, made a working visit to Malaysia at the invitation of the Foreign Minister of Malaysia, in his capacity as ASEAN Chair.
The Foreign Minister attended four-party consultations between Malaysia, the United States, Thailand, and Cambodia, following up on consultations held in New York on 26 September 2025 and in Malaysia on 12 October 2025.
The Thai side emphasized the importance of making concrete progress on issues of withdrawal of heavy weaponry, joint demining efforts, combating transnational crime, and cooperation on the management of border areas.