ถึงอินชอนแล้ว ชาวเกาหลีใต้ 64 คน เอี่ยวแก๊งคอลในกัมพูชา จ่อเจอสอบอาญา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม สำนักข่าวยอนฮัปรายงานว่า ชาวเกาหลีใต้ 64 คน ที่ถูกจับกุมในประเทศกัมพูชา ในข้อหาพัวพันกับการหลอกลวงทางออนไลน์ ได้ถูกตำรวจเกาหลีใต้ควบคุมตัวกลับถึงสนามบินนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้แล้วเมื่อเวลา 08.35 น.ของวันเสาร์(18 ต.ค.) ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำที่เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติเตโชของกัมพูชาเมื่อกว่า 5 ชั่วโมงก่อนหน้า โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าพลเมืองกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ซึ่งบางคนมีหมายแดงของอินเตอร์โปล จะถูกสอบสวนทางอาญาในฐานะผู้ต้องสงสัยต่อไป
การส่งตัวกลับพลเมืองครั้งใหญ่นี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งทีมตอบสนองไปยังกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือพลเมืองเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งดำเนินการโดยแก๊งอาชญากรท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีการพบร่างนักศึกษาชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งถูกทรมานจนเสียชีวิตหลังจากถูกแก๊งอาชญากรหลอกลวงไปทำงานที่กัมพูชา
ยอนฮัปรายงานว่า ชาวเกาหลีใต้กลุ่มนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมทันทีหลังขึ้นเครื่องบินและจะถูกควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการสอบสวนในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม
นางคิม จีนา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ ที่เป็นผู้นำทีมตอบสนองร่วมของรัฐบาลเกาหลีใต้ไปยังกัมพูชา เพื่อช่วยพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกลวงร่วมแก๊งสแกมเมอร์ กล่าวว่า จากการเยือนครั้งนี้ เราได้ยืนยืนถึงความเต็มใจของรัฐบาลกัมพูชาที่จะให้ความร่วมมือและได้บรรลุข้อตกลงในการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้วยการจัดตั้งทีมตอบสนองร่วมสำหรับอาชญากรรมดังกล่าว และว่า รัฐบาลจะทำงานเพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ที่มุ่งเป้าต่อชาวเกาหลีใต้และจะใช้ระบบนี้อย่างจริงจัง
ด้านนายพัค ซองจู หัวหน้าสำนักงานสอบสวนแห่งชาติ ในหนึ่งทีมตอบสนอง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางกัมพูชาตกลงที่จะแจ้งต่อเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว หากมีการจับกุมพลเมืองเกาหลีเพิ่มเติมในการปราบปรามแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์ นอกจากนี้ทั้งสองประเทศจะแลกเปลี่ยนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเหล่านี้ เช่น โทรศัพท์ เพื่อช่วยในการสอบสวนคดีต่อไป
การพบศพนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลีใต้ถูกทรมานจนเสียชีวิตในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หนึ่งเดือนหลังจากที่เขาถูกแก๊งอาชญากรล่อลวงไปทำงานผ่านกลโกงการหางาน คดีดังกล่าวได้จุดกระแสความไม่พอใจและความตระหนักขึ้นในสังคมเกาหลีใต้ว่ามีพลเมืองเกาหลีมากขึ้นที่ถูกหลอกลวงไปทำงานในกัมพูชาด้วยข้อเสนอว่ามีค่าตอบแทนสูง แต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานที่ฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมักถูกกักขังและทำร้ายร่างกายจากแก๊งอาชญากร
ยอนฮัปรายงานว่า ปฏิบัติการนำตัวชาวเกาหลีใต้ที่กระทำผิดในต่างประเทศกลับประเทศครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดจากประเทศเดียว และนับเป็นปฏิบัติการส่งตัวกลับประเทศครั้งที่ 3 ในลักษณะนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 190 นายร่วมเดินทางไปบนเที่ยวบินเดียวกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและควบคุมตัวผู้ต้องหากลับประเทศ เนื่องจากข้อหาที่แต่ละคนต้องเผชิญมีความร้ายแรง