เจ้าชายแอนดรูว์ สละพระอิสริยยศ ‘ดยุคแห่งยอร์ก’ คืนเครื่องราชฯ เซ่นข่าวฉาว ‘เจฟฟรีย์ เอปสตีน’
สำนักข่าวบีบีซีและรอยเตอร์รายงานว่า เจ้าชายแอนดรูว์ พระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงประกาศสละพระอิสริยยศ ดยุคแห่งยอร์ก และคืน Order of the Garter เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดในระบบเกียรติยศของสหราชอาณาจักร หลังถูกสาธารณชนอังกฤษกดดันนานหลายปีเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเจ้าชายแอนดรูว์กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีผู้เป็นอาชญากรทางเพศ
เจ้าชายแอนดรูว์ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ว่าข้อกล่าวหาต่างๆ เกี่ยวกับพระองค์บดบังความสนใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระเชษฐาของพระองค์ รวมถึงการทำงานต่างๆ โดยรวมของราชวงศ์อังกฤษ ภายหลังจากที่ยุติการออกงานสาธารณะมานาน 5 ปี ทั้งเจ้าชายแอนดรูว์และกษัตริย์ชาร์ลส์ทรงเห็นพ้องตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องทำมากกว่านั้น จึงนำมาสู่การตัดสินใจสละพระราชอิสริยยศ ดยุคแห่งยอร์ก แต่ในขณะเดียวกันเจ้าชายแอนดรูว์ทรงปฏิเสธข้อกล่าวหาอื้อฉาวที่เกิดขึ้น
สื่ออังกฤษรายงานว่าการประกาศสละพระราชอิสริยยศหลังการหารือกับกษัตริย์ชาร์ลส์และเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ ก่อนหน้านี้ เจ้าชายแอนดรูว์ไม่ได้ดำเนินพระราชกรณียกิจในนามราชวงศ์อังกฤษและไม่ได้ใช้พระอิสริยยศ His Royal Highness หรือ HRH รวมถึงไม่ได้เข้าร่วมงานของราชวงศ์อังกฤษ แต่การสละพระราชอิสริยยศ ดยุคแห่งยอร์ก จะยิ่งลดบทบาทของเจ้าชายแอนดรูว์
อย่างไรก็ตาม เจ้าชายแอนดรูว์จะยังทรงอยู่ในฐานะ เจ้าชาย ต่อไป และคาดว่าจะยังทรงพำนักอยู่ที่พระตำหนักรอยัลลอดจ์ในพระราชวังวินด์เซอร์ต่อไป เพราะยังอยู่มีสัญญาเช่าอยู่ไปจนถึงปี 2078
ขณะที่ซาราห์ เฟอร์กูสัน อดีตพระชายาเจ้าชายแอนดรูว์ จะเสียพระอิสริยยศ ดัชเชสแห่งยอร์ก แต่เจ้าหญิงเบียทริซ และเจ้าหญิงยูจีนี พระธิดาของเจ้าชายแอนดรูว์และซาราห์ เฟอร์กูสันจะยังทรงดำรงพระอิสริยยศต่อไป
สาธารณชนอังกฤษวิจารณ์เจ้าชายแอนดรูว์อย่างหนักหลังถูกกล่าวหาในข้อหาประพฤติผิดทางเพศ ในปี 2022 เจ้าชายแอนดรูว์ยอมความในชั้นศาลในคดีล่วงละเมิดทางเพศ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร หนึ่งในเหยื่อการค้าประเวณีของเอปสตีน เมื่อครั้งที่เธออายุ 17 ปี เจ้าชายแอนดรูว์ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ซึ่งแม้ว่าเจ้าชายแอนดรูว์ทรงเปิดเผยว่าได้ตัดความสัมพันธ์กับเอปสตีนในช่วงเดือนธันวาคมปี 2010 แต่พระองค์ยังส่งอีเมลติดต่อกับเอปสตีนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2011 ข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “ไว้ติดต่อกันอีก แล้วเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันใหม่”
ขณะที่ในปีที่แล้ว ศาลอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษเชื่อว่านักธุรกิจชาวจีนคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดของเจ้าชายแอนดรูว์ที่ได้รับมอบหมายให้มองหานักลงทุนในจีนนั้นแท้จริงแล้วเป็นสายลับจีน
โพลสำรวจความคิดเห็นของ YouGov เมื่อเร็วๆ นี้พบว่าชาวอังกฤษ 67% เห็นด้วยกับการถอดพระราชอิสริยยศเจ้าชายแอนดรูว์ และพบว่ามีชาวอังกฤษเพียง 5% ที่ยังมองเจ้าชายแอนดรูว์ในแง่ดี