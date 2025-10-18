‘ทรัมป์’ ร้องยูเครน-รัสเซีย ยุติสงคราม หลังปล่อย ‘เซเลนสกี’ กลับไปมือเปล่า ไร้โทมาฮอว์ก
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ดูเหมือนประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน จะกลับไปมือเปล่า หลังจากการเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์(17 ต.ค.) ทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่พร้อมที่จะจัดหาขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้กับยูเครน
ประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวหลังจากพบหารือทวิภาคีกับทรัมป์ซึ่งมีการพูดคุยเกี่ยวกับ โทมาฮอว์ก ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผู้นำยูเครนต้องการ โดยเชื่อว่าการใช้ขีปนาวุธทรงอานุภาพดังกล่าวโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและน้ำมันของรัสเซียนั้นจะทำให้เศรษฐกิจสงครามของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียอ่อนแอลลงอย่างมากได้
อย่างไรก็ดีหลังเสร็จสิ้นการพบหารือ เซเลนสกีและทรัมป์ตัดสินใจที่จะไม่แถลงเกี่ยวกับประเด็นนี้ เพราะสหรัฐไม่ต้องการให้สถานการณ์บานปลาย
โดยทรัมป์ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียในเวลาต่อมาเผยว่า การพูดคุยของเขากับผู้นำยูเครนนั้น “น่าสนใจและเป็นไปอย่างฉันมิตร แต่ผมได้บอกเขาไปแล้วเช่นเดียวกับที่ผมได้แนะนำประธานาธิบดีปูตินอย่างหนักแน่นว่า ถึงเวลาแล้วที่จะยุติการเข่นฆ่าและทำข้อตกลง พวกเขาควรหยุดอยู่แค่ที่เดิม และยุติสงคราม”
ข่าวแจ้งว่า แม้ทรัมป์จะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องขีปนาวุธโทมาฮอว์กอย่างสิ้นเชิง แต่ท่าทีของทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนั้นกลับไม่ชัดเจน โดยทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หวังว่าพวกเขาจะไม่จำเป็นต้องใช้มันและเราจะยุติสงครามโดยไม่ต้องคิดถึงโทมาฮอว์ก พร้อมกล่าวต่อว่า อเมริกายังต้องการอาวุธเหล่านี้ การส่งขีปนาวุธนั้นไปยังจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ แต่เราจะหารือกันต่อไป
บีบีซีระบุว่า ในการหารือ เซเลนสกี ได้เสนอที่จะมอบโดรนให้กับสหรัฐเป็นการแลกเปลี่ยนกับขีปนาวุธโทมาฮอว์ก ทว่าทรัมป์ได้แต่ยิ้มและพยักหน้า ขณะที่เซเลนสกียังกล่าวชมทรัมป์ที่ทำให้เกิดข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลาง พร้อมแนะว่าผู้นำสหรัฐสามารถสร้างแรงกระตุ้นเพื่อช่วยยุติสงครามของรัสเซียในยูเครนได้เช่นกัน
เมื่อผู้นำยูเครนถูกนักข่าวซักถามหลังการหารือว่า คิดว่าปูตินต้องการข้อตกลงหรือเพียงต้องการซื้อเวลา ในขณะที่ปูตินมีแผนที่จะพบกับทรัมป์ที่ฮังการีในเร็วๆ นี้ เซเลนสกีตอบว่า ตนไม่รู้ และว่า ความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะมีโทมาฮอว์ก ได้ทำให้รัสเซียกลัว เพราะมันเป็นอาวุธที่แข็งแกร่ง
เมื่อถูกถามอีกว่าเขามองโลกในแง่ดีมากขึ้นหรือไม่ว่ายูเครนจะได้โทมาฮอว์ก เซเลนสกีกล่าวว่า “ผมมองโลกตามความเป็นจริง”
ทั้งนี้ท่าทีที่เปลี่ยนไปของทรัมป์ในระหว่างการหารือกับเซเลนสกีล่าสุด มีขึ้นหลังจากทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับปูตินเมื่อหนึ่งวันก่อนหน้า ซึ่งทรัมป์และปูตินได้ตกลงที่จะพบปะกันที่ฮังการีในสัปดาห์หน้า ขณะที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้แสดงท่าทีเปิดกว้างในการขายขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้ยูเครน แม้ปูตินเตือนว่าการทำเช่นนั้นจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียตึงเครียดมากขึ้น โดยมีขึ้นหลังจากการพบปะหารือของทรัมป์กับปูตินที่อลาสกาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ประสบความล้มเหลวในขณะที่ทรัมป์พยายามจะสร้างสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครน