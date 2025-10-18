เวียดนาม ขยับ ลุยหารือประเทศพันธมิตร หากลไกปกป้องพลเมือง ปราบแก๊งคอลกัมพูชา
เวียดนาม นิวส์ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม กำลังดำเนินการหารือกับประเทศพันธมิตรอื่นๆ อย่างแข็งขัน เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานคุ้มครองพลเมืองของเวียดนาม และ ปราบปรามกลุ่มอาชญากรและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงในกัมพูชา และ ในพื้นที่อื่นๆ ภายในภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ได้รายงานความคืบหน้ากับสื่อ เกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการปกป้องชาวเวียดนามที่ตกเป็นเหยื่อ หรือ ถูกหลอกลวงให้ทำงานในศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ Phạm Thu Hằng กล่าวว่า ท่ามกลางการพัฒนาที่ซับซ้อนของอาชญากรรมฉ้อโกง และแรงงานบังคับในกัมพูชา ประเทศอื่น รวมถึงเวียดนาม ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อปกป้องและคุ้มครองพลเมืองของตน
กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการหารือกับประเทศพันธมิตรอย่างแข็งขัน เพื่อจัดตั้งกลไกความร่วมมือ ปกป้องคุ้มครองพลเมืองเวียดนาม และยกระดับปราบอาชญากรรมออนไลน์ ในกัมพูชาและพื้นที่อื่นในภูมิภาค
ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้สั่งการให้คณะผู้แทนเวียดนามประจำกัมพูชา ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดำเนินมาตรการรับมือที่เกี่ยวข้อง และ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในประเทศและในกัมพูชา เพื่อดำเนินมาตรการคุ้มครองพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ระบุว่า เกี่ยวกับการที่ทางการกัมพูชาควบคุมชาวเวียดนาม 8 คน ในการจับกุมก่อนหน้านี้ คณะผู้แทนเวียดนามได้ติดต่อเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงแล้ว
“พวกเขายังขอให้ฝ่ายกัมพูชา ดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพลเมืองเวียดนาม และประสานงานในกระบวนการพิสูจน์ตัวตนเบื้องต้น”
กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ คณะผู้แทนทำงานอย่างใกล้ชิด กับหน่วยงานภายในประเทศและเจ้าหน้าที่กัมพูชา เพื่อดำเนินการขั้นกงสุลที่จำเป็น เพื่อให้พลเมืองกลับประเทศโดยเร็ว
โฆษก ระบุว่า คาดว่าจะมีพลเมืองเวียดนาม 33 คน ถูกนำตัวกลับประเทศจากกัมพูชาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ทั้งนี้ สื่อยังสอบถามถึงกรณีพบศพหญิงชาวเกาหลีใต้ ใกล้ชายแดนเวียดนาม-กัมพูชา ซึ่งโฆษกระบุว่า กำลังตรวจสอบข้อมูล แต่ยืนยันว่า เวียดนามพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติตามกฎหมายเวียดนามและกฎหมายระหว่างประเทศ