ต่างประเทศ

ผู้โดยสารผวา แอร์ไชน่า ไฟไหม้กลางอากาศ เพลิงลุกท่วม พาวเวอร์แบงก์ระเบิด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม Breaking Aviation News & Videos เปิดเผยว่า เกิดเหตุไฟไหม้ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ บนเที่ยวบิน CA139 ของสายการบินแอร์ไชน่า ขณะบินระหว่างหางโจวและโซล

โดยคาดว่าต้นเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าว เกิดจากแบตเตอรี่ลิเทียมในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารลุกไหม้

ลูกเรือได้รีบควบคุมเพลิงดังกล่าว และเที่ยวบินได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้-ผู่ตง อย่างปลอดภัย