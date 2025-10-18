ผู้โดยสารผวา แอร์ไชน่า ไฟไหม้กลางอากาศ เพลิงลุกท่วม พาวเวอร์แบงก์ระเบิด
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม Breaking Aviation News & Videos เปิดเผยว่า เกิดเหตุไฟไหม้ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ บนเที่ยวบิน CA139 ของสายการบินแอร์ไชน่า ขณะบินระหว่างหางโจวและโซล
โดยคาดว่าต้นเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าว เกิดจากแบตเตอรี่ลิเทียมในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารลุกไหม้
ลูกเรือได้รีบควบคุมเพลิงดังกล่าว และเที่ยวบินได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้-ผู่ตง อย่างปลอดภัย
Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.ADVERTISMENT
It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger’s luggage spontaneously combusting.
The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025