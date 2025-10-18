|ที่มา
แสร้งตาบอดนานกว่า 50 ปี เพื่อเอาเบี้ยคนพิการ
ขอสาปส่ง…พวกหากินบนความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่น
อย่างเคส เฒ่าอิตาลี วัย 70 ปีรายนี้ ในจังหวัดวิเซนซา ประเทศอิตาลี ที่หลอกคนอื่นว่าตัวเอง “ตาบอดสนิท” จากการประสบอุบัติเหตุมาเมื่อกว่า 50 ปีก่อน เพื่อจะได้รับเบี้ยผู้พิการจากภาครัฐ
ก็ตบตาเนียนๆ ว่าตาบอดมองไม่เห็นมาได้นานถึง 53 ปี โกยเบี้ยผู้พิการมาใช้เลี้ยงตัวได้แล้วมากกว่า 1 ล้านยูโร หรือ เกือบ 38 ล้านบาท
จนกระทั่งไม่นานมานี้ตำรวจการเงินของจังหวัดวิเซนซา เริ่มได้กลิ่นทะแม่งๆ หลังทำการตรวจสอบประวัติของเฒ่าอิตาลีรายนี้อีกครั้ง ก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติ เลยตัดสินใจตามแอบถ่ายวิดีโอ เพื่อสังเกตพฤติกรรมอยู่นานถึง 2 เดือน
ภาพหลักฐานที่ปรากฎในคลิป ได้ไขข้อข้องใจหลายอย่าง ทั้งจากที่เดินไปไหนต่อไหนคล่องปร๋อ ทำสวนเองได้ด้วยเครื่องมืออันตราย เลือกซื้อข้าวของก็ตรวจดูแล้วดูอีก จนกระทั่งจ่ายเงินด้วยเงินสด ก็ไม่ต้องมีใครช่วย
จนฟันธงได้ว่า ไม่บอดจริง!!
เจ้าหน้าที่ก็เลยจัด ข้อหา “ฉ้อโกงรัฐ” ชุดใหญ่ให้เฒ่าหัวหมอรายนี้ ที่หลังจากนี้ก็น่าจะได้ไปใช้ชีวิตบั้นปลายในคุก!!