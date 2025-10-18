|ผู้เขียน
|ชาลิสา สุขเอี่ยม
People in Focus: แนวคิด Gen Z : การตีความวันชาติจีนในมุมมองยุคใหม่
หยาง เสี่ยวถง (23)
วันชาติจีนเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและความภาคภูมิใจ ไม่ใช่แค่การระลึกถึงการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นการยอมรับถึงความก้าวหน้าที่ประเทศได้สร้างขึ้น โดยเฉพาะที่ปักกิ่งที่จะสามารถสัมผัสได้ถึงความสำคัญของวันนั้น ผ่านพิธีการต่างๆ การประดับตกแต่งและการที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง
เมื่อตอนเด็กฉันและครอบครัวไปที่จตุรัสเทียนอันเหมินบ้างหรือไม่ก็ชมชมพิธีเชิญธงชาติทางโทรทัศน์ ถนนในปักกิ่งจะเต็มไปด้วยธงสีแดงและแสงไฟมากมาย ทุกวันนี้ ในฐานะนักศึกษาปริญญาโท ฉันยังคงชอบชมพิธีเฉลิมฉลองอยู่ แต่ก็ใช้วันหยุดนี้ในแบบที่ผ่อนคลายมากขึ้น เช่น อยู่กับครอบครัว พบปะเพื่อนฝูง หรือเดินเล่นในเมืองเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง วิธีการเฉลิมฉลองของฉันเรียบง่ายขึ้นแต่ความภาคภูมิใจในวันชาตินั้นยังคงเดิม
หยาง ซินเมียว (23)
วันชาติเป็นวันหยุดที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากตลอดปีแทบไม่มีช่วงหยุดยาวมากนักและทุกคนก็ยุ่งกับงานหรือการเรียนในแต่ละวัน จนบางครั้งเหนื่อยเกินกว่าจะออกไปไหนในวันหยุดสุดสัปดาห์จึงเป็นโอกาสที่ดีในการกลับมาพบปะกับเพื่อนและครอบครัว
ในช่วงสัปดาห์ทองนี้ ทั้งประเทศจีนจะเต็มไปด้วยความคึกคัก เพราะเป็นหนึ่งในไม่กี่ช่วงของปีที่ผู้คนสามารถหยุดยาวได้ถึงหนึ่งสัปดาห์ ผู้คนมักใช้โอกาสนี้เดินทางไปเที่ยวตามเมืองต่างๆ โดยหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมก็คือกรุงปักกิ่ง ไม่ใช่แค่เพราะเป็นเมืองหลวงเท่านั้น แต่ยังเพราะพิธีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในวันที่ 1 ตุลาคม ปี 1949
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้คนต่างเดินทางในช่วงวันหยุด เมืองต่าง ๆ จึงแออัดมาก ตั๋วเดินทางหาซื้อได้ยาก ทางหลวงรถติดและสถานที่ท่องเที่ยวก็แน่นขนัด ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติของช่วงวันชาติไปแล้ว ถึงอย่างนั้น ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้คนยังคงเต็มไปด้วยความสุขในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองนี้
หลิว ห่าวฉิง (29)
ในทุกปี ที่เมืองฉือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย บ้านเกิดของฉัน โดยสวนสาธารณะใจกลางเมืองจะจัดนิทรรศการดอกเบญจมาศ เดือนตุลาคมเป็นฤดูที่ดอกเบญจมาศบานสะพรั่ง มีการจัดแสดงดอกไม้ในรูปแบบสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ แม่ของฉันมักจะพาฉันไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆ เหล่านั้น และฉันยังจำได้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2024 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เช้าวันนั้น ฉันอยู่บ้านกับครอบครัวเพื่อชมขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ทางโทรทัศน์
หลังจากที่ฉันเริ่มทำงาน ฉันใช้วันหยุดวันชาติในกรุงปักกิ่ง ซึ่งรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชมมากมาย ฤดูใบไม้ร่วงยังเป็นฤดูที่สวยที่สุดในปักกิ่ง เหมาะแก่การชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีและดอกไม้บาน
บางคนก็ใช้โอกาสวันหยุดยาวนี้ไปท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปีนี้ถือว่าพิเศษ เพราะเทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันชาติพอดี ทำให้เรามีวันหยุดยาวถึง 8 วัน