ด่วน!รมต.ต่างประเทศกัมพูชา เผยไทยจะปล่อย 18 ทหารเขมร ส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม แขมร์ไทม์ส สื่อกัมพูชารายงานอ้างนายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ขณะกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ TVK ที่สนามบินนานาชาติเตโช หลังเดินทางกลับจากการเจรจาสันติภาพที่ประเทศมาเลเซีย โดยเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงสันติภาพที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนว่าข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นาย ที่ถูกฝ่ายไทยจับกุมตัวไปหลังการตกลงหยุดยิง

นายปรักกล่าวกับ TVK ว่า การเจรจาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม 4 ฝ่าย ที่มีผู้แทนจากกัมพูชา ไทย สหรัฐอเมริกาและมาเลเซียเข้าร่วม โดยไทยจะปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกจับกุมตัวไปในวันที่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชายังกล่าวเน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาพิพาทชายแดนผ่านกลไกสันติวิธีและการเคารพหลักการยุติข้อพิพาทโดยปราศจากการใช้กำลังด้วย

โดยแขมร์ไทม์สระบุว่า นับถึงวันนี้ทหารกัมพูชาทั้ง 18 นาย ได้ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเวลานานถึง 81 วันแล้ว

