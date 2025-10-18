ด่วน! รมต.ต่างประเทศกัมพูชา เผยไทยจะปล่อย 18 ทหารเขมร ส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม แขมร์ไทม์ส สื่อกัมพูชารายงานอ้างนายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ขณะกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ TVK ที่สนามบินนานาชาติเตโช หลังเดินทางกลับจากการเจรจาสันติภาพที่ประเทศมาเลเซีย โดยเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงสันติภาพที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนว่าข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นาย ที่ถูกฝ่ายไทยจับกุมตัวไปหลังการตกลงหยุดยิง
นายปรักกล่าวกับ TVK ว่า การเจรจาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม 4 ฝ่าย ที่มีผู้แทนจากกัมพูชา ไทย สหรัฐอเมริกาและมาเลเซียเข้าร่วม โดยไทยจะปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกจับกุมตัวไปในวันที่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้
พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชายังกล่าวเน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาพิพาทชายแดนผ่านกลไกสันติวิธีและการเคารพหลักการยุติข้อพิพาทโดยปราศจากการใช้กำลังด้วย
โดยแขมร์ไทม์สระบุว่า นับถึงวันนี้ทหารกัมพูชาทั้ง 18 นาย ได้ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเวลานานถึง 81 วันแล้ว
สีหศักดิ์เผย เจรจา 4 ฝ่ายคืบหน้า จัดทำ 'คำประกาศสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา' ย้ำปล่อย 18 เชลยศึก เป็นไปตามขั้นตอน
