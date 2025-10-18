เคนยา เหยียบกันตาย ดับ 2 เจ็บนับร้อย ขณะฝูงชนแห่ร่วมพิธีศพอดีตนายกฯ
กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของเคนยาดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม หลังจากเครือข่ายแพทย์ไร้พรมแดนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 160 คน จากการเบียดเสียดเหยียบกันตายขณะฝูงชนแห่ร่วมงานศพของนายไรลา โอดิงกา อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายค้านทรงอิทธิพลของเคนยา ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติเนียโย ในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา
ข่าวแจ้งว่า ในระหว่างงานพิธี ฝูงชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยบางส่วนได้พากันรุมเข้ามาเพื่อจะดูร่างนายโอดิงกา ทำให้เกิดการเบียดเสียดเหยียบกันตายขึ้น
เหตุการณ์เหยียบกันตายดังกล่าวยังเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย ในวันที่ 16 ตุลาคม เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยิงเข้าใส่ฝูงชนที่มาร่วมไว้อาลัย ซึ่งบุกรุกประตูทางเข้าสนามกีฬาคาซารานี ในกรุงไนโรบี ในระหว่างที่มีพิธีรำลึกเมื่อปรากฏโลงบรรจุร่างของนายโอดิงกา
ทั้งนี้นายโอดิงกาเป็นอดีตนักโทษการเมืองและเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการเมืองเคนยามานานหลายทศวรรษ ได้เสียชีวิตลงขณะมีอายุ 80 ปี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ระหว่างรักษาตัวอยู่ในประเทศอินเดีย ก่อนร่างจะถูกส่งกลับประเทศ สำหรับร่างของนายโอดิงกาจะถูกนำไปประกอบพิธีฝังที่บ้านเกิดของเขาในเมืองบอนโด ทางตะวันตกของประเทศ