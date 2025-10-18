ญี่ปุ่น ไปไกลจัดเปิดตัวเครื่องช่วยอาบน้ำอัตโนมัติ (เครื่องซักมนุษย์) แค่นั่งเฉยๆ ก็สะอาด
ญี่ปุ่นไปไกลแล้วเปิดตัว “เครื่องช่วยอาบน้ำอัตโนมัติ” ที่มาในรูปแบบแคปซูลให้มนุษย์สามารถเข้าไปนั่ง ก่อนจะกลับออกมาแบบสะอาด-หอมสดชื่นแทน
สำหรับเครื่องช่วยอาบน้ำดังกล่าวเป็นผลงานการพัฒนาของบริษัท Science ผู้ผลิตสุขภัณฑ์จากโอซาก้า โดยบริษัทตั้งชื่อเครื่องดังกล่าวว่า Mirai Ningen Sentakki ขณะที่ชื่อภาษาอังกฤษก็แปลกันตรงตัวเลย ว่า “Human Washer in the Future” หรือเครื่อง “ซัก” มนุษย์แห่งอนาคต นั่นเอง
สำหรับการใช้งาน เราสามารถเข้าไปนั่งภายในเครื่อง จากนั้นหลังคาจะปิดลง และมีการฉายคอนเทนต์เพื่อความผ่อนคลาย เช่น ภาพชีวิตใต้ท้องทะเล ฯลฯ พร้อมเพลงบรรเลง จากนั้นจะมีการเติมน้ำสบู่เข้ามาในแคปซูล ให้เราได้แช่ตัว และเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ระบบจะระบายน้ำออก จากนั้นจะมีการฉีดน้ำเพื่อล้างฟองสบู่ที่ตกค้าง โดยที่เราไม่ต้องขัดถูหรือออกแรงใด ๆ
ปัจจุบัน ทางบริษัทระบุว่า Mirai Ningen Sentakki มีเพียงเครื่องเดียว (ยังไม่มีแผนทำตลาดในเชิงพาณิชย์) และสร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงในงาน World’s Fair Expo 2025 ที่โอซาก้าเท่านั้น (ผู้เข้าชมงานสามารถทดลองใช้ได้ และจากการสำรวจผู้ที่เคยทดลองใช้ พบว่า 77.6% รู้สึกพึงพอใจมาก และอีก 21.1% ระบุว่าพวกเขาพึงพอใจ)
อย่างไรก็ดี สนนราคาของเครื่องนั้น บริษัทระบุว่า เทียบเท่ารถหรูคันหนึ่งเลยทีเดียว นั่นจึงอาจทำให้ Mirai Ningen Sentakki ยังไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าถึงผู้บริโภคทั่วไปได้โดยง่าย แต่อาจต้องโฟกัสไปที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ แทน เช่น ภาคการท่องเที่ยว หรือธุรกิจบันเทิง โดยล่าสุด หลังจากไปโชว์ตัวในงาน Expo 2025 ที่โอซาก้าแล้ว บริษัทเผยว่า ได้รับคำสั่งซื้อจำนวน 6 เครื่องเพื่อนำไปติดตั้งในโรงแรมและสถานบันเทิงในญี่ปุ่นเรียบร้อย
ส่วนเครื่องดังกล่าว หากจบงาน Expo 2025 แล้ว จะถูกย้ายไปที่โชว์รูมของ Science ในอาคาร Shin Osaka Central Tower ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน เปิดให้คนทั่วไปสามารถทดลองใช้งานได้เช่นกัน