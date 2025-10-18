สีหศักดิ์เผย เจรจา 4 ฝ่ายคืบหน้า จัดทำ ‘คำประกาศสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา’ ย้ำปล่อย 18 เชลยศึก เป็นไปตามขั้นตอน
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยการหารือ4 ฝ่ายที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียว่า เมื่อวาน(17 ต.ค.)นี้ได้มีการประชุม 4 ฝ่าย ที่มีตนเข้าร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน และผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นการะประชุมต่อเนื่องจากที่นิวยอร์ก สิ่งที่เราพยายามเจรจาหารือกันคือ การจัดทำเอกสาร ที่เรียกว่า “คำประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา” ที่มีการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างประเทศทั้งสอง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัน
นายสีหศักดิ์กล่าวว่า การหารือเป็นไปอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา ซึ่งมีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญๆ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราระบุว่าสำหรับไทยเราให้ความสำคัญใน 4 ประเด็น ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันกลับสู่ปกติ นั่นก็คือ เรื่องการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน การร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำบริเวณชายแดน เราได้คุยกันทั้ง 4 ประเด็นซึ่งมีความคืบหน้า โดยได้มีการตกลงในประเด็นการถอนกำลังและการดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ซึ่งในวันที่ 20-21 ตุลาคมนี้ จะมีคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(จีบีซี)จะประชุมกันเพื่อลงในรายละเอียดให้มีความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้งเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน ดูเรื่องการรุกล้ำเข้ามาว่าจะต้องมีการแก้ไขโดยสันติวิธีและอย่างจริงจัง
นายสีหศักดิ์กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้มีการร่างเอกสารที่เรียกว่า คำประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา แต่ขณะเดียวกันเราอยากได้ไปไกลกว่านั้น คืออยากได้รายละเอียดว่าสิ่งเหล่านี้จะดำเนินการอย่างไร เราต้องมีความมั่นใจว่ามีการดำเนินการ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพูดเสมอว่าทั้ง 4 ประเด็นเป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันเราต้องชัดเจนด้วยว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไร ยังมีการพูดถึงการปล่อยเชลยศึก 18 คน จริงๆ เราอยากสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในความสัมพันธ์กับกัมพูชา แต่ในขณะนี้ในเอกสารเขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีการดำเนินการต่างๆ ดังที่กล่าว หลังจากนั้นไทยจะพิจารณาเรื่องการปล่อยเชลยศึก ซึ่งเป็นไปในแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ ทั้งหมดนี้ขอเรียนว่าเราตกลงในเอกสารและต้องมาดูในรายละเอียดว่าจะดำเนินการกันอย่างไร ซึ่งจะมีการประชุมจีบีซีในวันที่ 20-21 ตุลาคมนี้ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่ายต้องมารับรองกัน เสร็จแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการของเราคือนำเข้าสู่ครม.
เมื่อถูกถามถึงกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชากล่าวว่าไทยจะปล่อยเชลยกัมพูชา 18 คน นายสีหศักดิ์กล่าวว่า เรื่องการปล่อยตัว มีอยู่ในเอกสาร แต่มันมีขั้นตอน เราคิดว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนนั้นแล้ว เรื่องการปล่อยก็เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนนั้น ต่อไปเราก็น่าจะเริ่มมองไปข้างหน้าว่าจะสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจและบรรยากาศที่ขึ้นในความสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างไรต่อไป
ส่วนจะต้องมีการทำข้อตกลงกันในระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่มาเลเซียด้วยหรือไม่นั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เอกสารคำประกาศ ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทางมาเลเซียและสหรัฐ อยากให้มีการลงนามกันในช่วงการประชุมอาเซียนซัมมิท ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะมาร่วมการประชุมด้วย ย้ำว่า การเจรจา 4 ฝ่ายวานนี้ (17 ต.ค.) มีความคืบหน้าในเรื่องเอกสารคำประกาศ หลังจากนั้นจะมีการประชุมจีบีซี ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อลงรายละเอียดแผนงาน เพื่อนำมาสู่ดำเนินการภายในของ 2 ประเทศ ก่อนไปที่การประชุม และการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดี เป็นการพูดคุยอย่างจริงจัง โดยไทยแสดงท่าทีว่ากัมพูชาต้องมีความพร้อม แสดงความจริงใจ จริงจัง และกัมพูชา ก็แสดงท่าทีที่ดีพยายามที่จะหาทางเดินหน้าไปด้วยกัน