พระวรราชมารดา แห่งกัมพูชา ทรงอำนวยพรวันคล้ายวันเกิด ฮุน มาเนต
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เฟรชนิวส์ รายงานว่า พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา แห่งกัมพูชา ทรงมีพระราชดำรัสอวยพรแด่ ฮุน มาเนต นายกฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 20 ตุลาคม
โดยหนังสือดังกล่าว ได้มีข้อความโดยสรุปว่า ขอให้โชคดี และมีความสุข ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ ขอให้ท่านได้รับความสำเร็จยิ่งใหญ่ ด้วยพันธกิจอันสูงส่งในการรับใช้ชาติ แผ่นดินเกิด
และประชาชนชาวกัมพูชา ข้าพเจ้าขอแสดงความซาบซึ้งอย่างสุดซึ้ง ต่อท่าน ผู้สละกำลังกาย กำลังใจ และ สติปัญญา ด้วยปัญญา ความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของชาติ แผ่นดินเกิด และประชาชน สันติภาพ ความมั่นคงทางสังคม การพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้า จงรักภักดีต่อสถาบัน ตลอดจนชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนี้ ขอให้ท่าน มีสุขภาพแข็งแรง