เกาหลีใต้ พักโครงการบริหารน้ำในกัมพูชาไม่มีกำหนด เซ่นปัญหาออนไลน์สแกมในเขมร
สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่า เกาหลีใต้ได้พักโครงการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำที่ได้ทำร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในประเทศกัมพูชา ท่ามกลางปัญหากลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ที่พุ่งเป้าล่อลวงชาวเกาหลีใต้ไปทำงานในกัมพูชา
โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวเป็นโครงการที่นำโดย UNDP และเกาหลีใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่เปราะบางจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติตามแนวแม่น้ำโขง เช่น กัมพูชา ไทย เวียดนาม และลาว
ส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEPI) ของทางการเกาหลีใต้ได้ริเริ่มโครงการนำร่องเพื่อช่วยจัดตั้งโมเดลระบบจ่ายและบริหารน้ำในประเทศกัมพูชาโดยใช้พลังงานหมุนเวียน ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม STEPI ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ว่าจะเลื่อนพิธีส่งมอบโครงการนี้ให้กับทางการกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ STEPI ระบุว่าจะยังคงดำเนินโครงการนี้ในประเทศอื่นๆ ต่อไป
นอกจากโครงการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำแล้ว เกาหลีใต้ยังดำเนินโครงการช่วยเหลือด้านการพัฒนาอีกหลายโครงการในกัมพูชาที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาในขณะนี้ หลังรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้วิธีทางการทูตและการสอบสวนเพื่อพุ่งเป้าติดตามและช่วยเหลือเหยื่อชาวเกาหลีใต้ที่ถูกล่อลวงไปทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ทารุณ และข่าวการพบศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งพบร่องรอยของการถูกทำร้ายโดยกลุ่มอาชญากรรมทำให้สาธารณชนเกาหลีใต้ให้ความสนใจและความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก
นายคิม บยองจู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปไตยเกาหลี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ว่าตำรวจกัมพูชาสามารถช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ 3 คนออกมาได้ หลังถูกกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์คุมขังอยู่นาน 2 เดือน นายคิมระบุว่าทั้ง 3 คนถูกล่อลวงไปยังกัมพูชาหลังพบประกาศหางานในออนไลน์ว่าจะได้รายได้ดี แต่กลับถูกบังคับให้ทำงานเป็นมิจฉาชีพ ตำรวจกัมพูชาได้บุกเข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งหลังแม่ของเหยื่อประกาศตามหาบุตรชาย จนนำมาสู่การช่วยเหลือในครั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม แต่หัวหน้าฐานปฎิบัติการสแกมเมอร์หลบหนีไปได้ทันก่อนตำรวจกัมพูชาจะบุกเข้าตรวจค้น