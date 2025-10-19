สหรัฐเผย ฮามาสจ่อโจมตีพลเรือนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา เข้าข่ายละเมิดหยุดยิง
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ว่าพบรายงานที่น่าเชื่อถือว่ากลุ่มฮามาสกำลังวางแผนที่จะโจมตีใส่พลเรือนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเร็วๆ นี้ ซึ่งจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอล
แถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่า การที่กลุ่มฮามาสเตรียมแผนโจมตีใส่พลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาจะบ่อนทำลายความคืบหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายามของทีมตัวกลางเจรจาหยุดยิง ทางการสหรัฐได้แจ้งเรื่องนี้กับอียิปต์ กาตาร์ และตุรกี ซึ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงสันติภาพกาซา และเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสยึดมั่นในเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิง
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าจะมีมาตรการเพื่อปกป้องพลเมืองกาซาและรักษาบูรณภาพของข้อตกลงหยุดยิง หากฮามาสยังคงมีเป้าหมายที่จะดำเนินการโจมตีนี้ต่อไป ก่อนหน้านี้ กลุ่มฮามาสได้เปิดฉากปราบปรามความมั่นคงในพื้นที่อยู่อาศัยในฉนวนกาซาหลังกองทัพอิสราเอลได้ถอนกำลังออกไป เพื่อเป็นการแสดงอำนาจด้วยการสั่งประหารชีวิตคนต่อหน้าสาธารณะและมีการปะทะกับกองกำลังท้องถิ่น
ในขณะนี้ ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซากำลังอยู่ในช่วงเฟสแรก ซึ่งกลุ่มฮามาสจะต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วคืนให้กับอิสราเอล ส่วนทางการอิสราเอลได้ปล่อยตัวประกันปาเลสไตน์ออกจากเรือนจำไปแล้ว 250 คน และผู้ที่ถูกคุมขังจากฉนวนกาซาอีก 1,718 คน ขณะที่กลุ่มฮามาสได้ส่งร่างตัวประกันคืนให้กับอิสราเอลแล้ว 12 รายจากทั้งหมด 28 ราย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้ว่าจะพิจารณาให้อิสราเอลกลับมาโจมตีฉนวนกาซาอีกครั้งหากกลุ่มฮามาสล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง
ทั้งกลุ่มฮามาสและอิสราเอลต่างออกมากล่าวโทษว่าอีกฝ่ายทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ด้านกระทรวงกลาโหมของฮามาสบอกว่ารถถังอิสราเอลได้ยิงโจมตีใส่รถบัสคันหนึ่ง ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 11 ราย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม กองทัพอิสราเอลบอกว่ารถบัสคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ต้องสงสัยที่ขับข้ามเส้นแบ่งเขตสีเหลืองเข้ามาในพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลควบคุมอยู่ อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งดังกล่าวไม่มีการกั้นเขตแดนที่เห็นได้ชัดจากภาคพื้นดิน ทำให้ไม่มีความชัดเจนว่ารถบัสคันดังกล่าวข้ามเส้นแบ่งเขตสีเหลืองจริงหรือไม่
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ว่าจะยังไม่เปิดจุดผ่านแดนราฟาห์ระหว่างฉนวนกาซาและอียิปต์ และการเปิดจุดผ่านแดนจะขึ้นอยู่กับการส่งมอบร่างตัวประกันที่เสียชีวิตกลับมาจากฉนวนกาซา ถือเป็นการปฏิเสธแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ของสถานทูตปาเลสไตน์ประจำประเทศอียิปต์ที่บอกว่าจุดผ่านแดนราฟาห์จะกลับมาเปิดในวันที่ 20 ตุลาคม ทำให้ล่าสุด กลุ่มฮามาสออกแถลงการณ์ว่าการตัดสินใจของเนทันยาฮูถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน