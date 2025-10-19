กต.เตรียมแจ้งกัมพูชา ไทยจ่อสร้างรั้วสุดเขตอธิปไตย ผ่านวงประชุม JBC ถกแก้ไขปัญหารุกล้ำชายแดน
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ถึงการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC สมัยพิเศษ ในวันที่ 21-22 ตุลาคม ที่จังหวัดจันทบุรี ฝ่ายไทยจำเป็นต้องร่วมประชุมหรือไม่ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ที่เกาะกงประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 10 กันยายน ว่าไทยจะนำประเด็นอะไรไปหารือ ว่า การประชุมเจบีซีครั้งนี้มีความพิเศษ แม้ว่าการประชุมเจบีซีจะเป็นกลไกปกติ ซึ่งความพิเศษ คือประเด็นที่ไทยจะนำไปเป็นข้อพิจารณามีประเด็นเดียว และประเด็นที่จะนำไปบอกกัมพูชาเพื่อทราบ 1 ประเด็น
โดยประเด็นเพื่อนำไปหารือ คือการแก้ไขปัญหาประชาชนกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทยกรณีบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ส่วนประเด็นที่จะนำไปแจ้งให้ทราบ คือไทยจะสร้างรั้วและจะสร้างจุดที่เป็นเส้นตรงระหว่างหลักเขตแดน 2 เขตแดนที่สองฝ่ายเห็นตรงกันสุดเขตอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่าในหลักการไทยจะไม่รับคุยเรื่องอื่นแล้ว จะไปพูดคุยใน 2 เรื่องหลัก คือเรื่องพิจารณาและเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งการประชุมเจบีซีถือเป็นกลไกปกติ แต่ครั้งนี้มีนัยยะของความเร่งด่วน เพราะจะมีการประชุมจีบีซีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้ร่วมลงนามการประชุม เพื่อจะรับทราบ 4 เงื่อนไข คือ การถอนอาวุธหนัก, การเก็บกู้ทุ่นระเบิด, การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการจัดการพื้นที่ชายแดน ดังนั้นเพื่อให้การประชุมจีบีซี ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 -21 ตุลาคมนี้ไปต่อได้ จึงต้องเกิดการประชุมจีบีซีสมัยพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความคืบหน้าในการบรรลุหาข้อยุติ
เมื่อถามว่าในเวทีประชุมเจบีซีครั้งนี้จะไม่มีการพูดคุยเรื่องเขตแดนใช่หรือไม่ นายนิกรเดชยืนยันว่าไม่มี เพราะเจบีซีเป็นกลไกเจรจาเรื่องการปักปันเขตแดน ย้ำว่าครั้งนี้ไทยจะนำเรื่องไปพูดคุยใน 2 ประเด็น เพื่อให้วงประชุมจีบีซีพูดคุยกันต่อได้ไม่เช่นนั้นก็จะติดและถูกโยนกลับมาที่การประชุมเจบีซี
เมื่อถามว่าหากการประชุมเจบีซีและจีบีซีเดินต่อได้จะทำให้การประชุมเจบีซีในวาระปกติจะพูดคุยความคืบหน้าที่จะดำเนินงานระหว่างไทย-กัมพูชาใช่หรือไม่ นายนิกรเดชระบุว่าเรื่องการปักปันเขตแดนก็ต้องมาว่ากันต่อไปหลังจากการประชุมจีบีซีครั้งนี้พ้นไปแล้ว และอย่างที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องดูความตั้งใจจริง ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชา ถ้าดำเนินการด้วยความจริงใจเหมือนกับตอนที่พูดกับเราในการประชุมสมัยพิเศษที่มาเลเซีย ก็คงจะไปต่อตามวาระปกติไม่เช่นนั้นเราคงต้องทบทวนในสิ่งที่เราจะทำต่อ