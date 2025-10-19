ต่างประเทศ

ชาวมะกันนับแสน เดินขบวน No Kings ทั่วสหรัฐประท้วงนโยบายทรัมป์

กลุ่มผู้ประท้วงร่วมเดินขบวน No Kings ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการดำเนินนโยบายต่างๆ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (เอพี)

สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า กลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากได้ออกมารวมตัวกันเดินขบวนประท้วง No Kings ในหลายเมืองทั่วประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายต่างๆ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรัฐบาลสหรัฐหลายประการและท้าทายแนวทางปฏิบัติทางประชาธิปไตยในประเทศนับตั้งแต่ที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่ 2 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ผู้ประท้วงกว่า 20,000 คนออกมาเดินขบวนไปตามถนนไทม์สแควร์ หลายคนถือป้ายแสดงความไม่พอใจต่อหลายนโยบายของทรัมป์ เช่นการที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ (ICE) ทำการปราบปรามและเนรเทศผู้อพยพเข้าเมืองด้วยวิธีการที่รุนแรง รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าไปปราบปรามอาชญากรรมในเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองที่ผู้ว่าการหรือนายกเทศมนตรีมาจากพรรคเดโมแครต แม้ว่าจะไม่ได้ร้องขอก็ตาม

ภาพบรรยากาศการเดินขบวนประท้วง No Kings ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม (รอยเตอร์)

ผู้ร่วมเดินขบวนเป็นคนจากแทบทุกช่วงวัยเพราะบรรยากาศในการเดินขบวนเป็นไปอย่างรื่นเริง หลายคนสวมชุดแฟนซีมาเดินขบวนด้วย สำนักงานตำรวจนิวยอร์กระบุว่ามีผู้ร่วมเดินขบวน No Kings กว่า 100,000 คนใน 5 เขตของนิวยอร์ก และไม่มีการจับกุมผู้เดินขบวนแต่อย่างใดเพราะบรรยากาศเป็นไปอย่างสงบ นอกจากนิวยอร์กแล้ว ยังมีการเดินขบวน No Kings ในเมืองบอสตัน ฟิลาเดลเฟีย เดนเวอร์ ชิคาโก ซานดิเอโก ลอสแอนเจลิส และซีแอตเทิล โดยมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนหลายพันถึงหลายหมื่นคน

การประท้วง No Kings ในครั้งนี้สะท้อนถึงความไม่พอใจของชาวอเมริกันฝ่ายซ้ายถึงการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ เช่น การใช้คำสั่งฝ่ายบริหารในการยุบหน่วยงานหลายแห่งของรัฐบาลและการส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิไปยังหลายเมือง รวมถึงการดำเนินคดีฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ทรัมป์อ้างว่าการดำเนินนโยบายของเขาเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตและปฏิเสธว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้นำเผด็จการ แต่ฝ่ายวิจารณ์มองว่าการกระทำของรัฐบาลทรัมป์ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยของประเทศ

บรรยากาศการเดินขบวนประท้วง No Kings ในย่านไทมส์สแควร์ ในนครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม (เอพี)

เลอา กรีนเบิร์ก ผู้ร่วมก่อตั้ง Indivisible องค์กรหัวก้าวหน้าที่เป็นผู้นำการเดินขบวนประท้วง No Kings กล่าวว่า “ไม่มีอะไรที่แสดงความเป็นอเมริกาไปมากกว่าการบอกว่า เราไม่มีกษัตริย์ และเรามีสิทธิที่จะประท้วงอย่างสันติ” อลิสตัน เอเลียต์ ผู้ประท้วงคนหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่สวมชุดเทพีเสรีภาพพร้อมกับถือป้ายว่า “No Wannabe Dictators” กล่าวว่าเราต้องการแสดงความสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยและต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และตนไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจเกินหน้าที่

ด้านกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์อ้างว่าการเดินขบวนประท้วง No Kings มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม Antifa ฝ่ายซ้ายจัด และบอกว่านี่เป็นการเดินขบวนต่อต้านอเมริกา แม้ว่าสภาพการประท้วงจริงจะเป็นไปอย่างสงบก็ตาม

ผู้ประท้วง No Kings นำลูกโป่งล้อเลียนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำลังใส่ผ้าอ้อม ร่วมเดินขบวน No Kings ในนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม (รอยเตอร์)