ฮุน มาเนต ชี้แจงพี่น้องชาวเขมร ยันไม่มีการยอมรับข้อตกลงใดๆที่จะทำให้สูญเสียอธิปไตย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงต่อประชาชนชาวกัมพูชา กรณีการทำข้อตกลงต่างๆกับไทย รวมทั้งข้อตกลงหยุดยิง ยืนยันว่า กัมพูชาไม่ได้ตกลงยอมรับข้อตกลงใดๆ ที่ทำให้กัมพูชาสูญเสียอธิปไตย โดยเนื้อหาทั้งหมดระบุว่า
ข้าพเจ้าได้เห็นคำอธิบายหรือความคิดเห็นบางส่วน บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกล่าวอ้าง “ข้อตกลงหยุดยิง” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2025 ที่ผ่านมา และข้อตกลงสันติภาพ ที่จะมีขึ้นในอนาคต เป็นสิ่งที่เท่ากับการทำให้กัมพูชาสูญเสียดินแดน ข้าพเจ้าขอชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาโดยสรุปว่า
ข้อตกลงหยุดยิง (วันที่ 28 กรกฎาคม 2025) เป็นข้อตกลงที่ว่าด้วยเงื่อนไขและหลักปฏิบัติต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการยิงกันขึ้นอีก
ข้อตกลงสันติภาพ (ซึ่งวางแผนจะจัดทำในอนาคต) เป็นข้อตกลงที่กล่าวถึงการจัดทำเงื่อนไขและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างและรับรองบรรยากาศที่เอื้อต่อการยุติความขัดแย้ง และฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศ
แม้ว่าในข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับนี้ จะไม่ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดินแดนหรือพรมแดน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องยอมสละสิทธิ์ทางกฎหมายในการปกครองดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของตนเอง
งานด้านการแบ่งเขตแดนและการปักหลักเขตแดนทางบก อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (JBC) ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยสันติวิธี ตามสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ คือ กัมพูชา และไทย
โดยสรุป ข้าพเจ้าขอชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาว่า 1.กัมพูชาไม่ได้ตกลงยอมรับข้อตกลงใดๆ รวมถึงข้อตกลงหยุดยิง (วันที่ 28 กรกฎาคม 2025) และข้อตกลงสันติภาพ (ที่วางแผนจะลงนามในอนาคต) ที่จะทำให้กัมพูชาสูญเสียอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งดินแดนตามกฎหมายของตน
และ 2.รัฐบาลกัมพูชาไม่เคยลืมหรือทอดทิ้งหน้าที่ และสิทธิตามกฎหมายของตน ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศกัมพูชา