รัฐบาลเกาหลี เล็งอายัดทรัพย์ ปรินซ์กรุ๊ป-ฮุยวันกรุ๊ป มุ่งปราบเครือข่ายสแกมเมอร์กัมพูชา
สำนักข่าวโคเรียไทมส์ของเกาหลีใต้รายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาอายัดทรัพย์สินของ ปรินซ์กรุ๊ปและฮุยวันกรุ๊ป (Huione Group) จากการค้ามนุษย์และดำเนินปฏิบัติการอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อเป็นการตอบโต้การล่อลวงพลเมืองเกาหลีใต้ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา
จนถึงตอนนี้คาดว่าจะมีการยืนยันการคว่ำบาตรทางการเงินดังกล่าวภายในเดือนตุลาคมนี้ หน่วยข่าวกรองด้านการเงิน (FIU) ของเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ว่ากำลังอยู่ระหว่างทบทวนว่าจะจัดให้อาชญากรและบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็น “นิติบุคคลที่ถูกจำกัดการทำธุรกรรม” หรือไม่ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนไปสู่การอายัดทรัพย์สินและปิดกั้นการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งรวมไปถึงสกุลเงินดิจิทัลด้วย
เจ้าหน้าที่ของ FIU ระบุว่า หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้จัดการประชุมว่าจะกำหนดลักษณะของกลุ่มอาชญากรรมกัมพูชาว่าอย่างไรและจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไร หลังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ร่วมกันประกาศคว่ำบาตรปรินซ์กรุ๊ปและฮุยวันกรุ๊ป ฐานค้ามนุษย์ ฟอกเงิน และดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์ครั้งใหญ่ โดยกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุให้ปรินซ์กรุ๊ปเป็น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และกล่าวหาว่านายเฉินจื้อ ประธานและซีอีโอของปรินซ์ กรุ๊ปว่ากระทำความผิดในข้อหาฟอกเงินและหลอกลวงทางออนไลน์ ขณะที่ฮุยวันกรุ๊ปถูกตัดออกจากระบบการเงินสหรัฐเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ทางการเกาหลีใต้ยังไม่ทราบว่าปรินซ์กรุ๊ปและฮุยวันกรุ๊ปมีสินทรัพย์อยู่ในเกาหลีใต้มากน้อยแค่ไหน แต่ตำรวจเกาหลีใต้กำลังอยู่ระหว่างสืบสวนข้อมูลว่าปรินซ์กรุ๊ปมีสำนักงานอยู่ในกรุงโซล และอาจเป็นแนวหน้าในการหลอกลวงคนไปทำงานเป็นอาชญากรไซเบอร์ในต่างประเทศโดยอ้างว่าไปทำงานรายได้ดี ตำรวจยังพบว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับปรินซ์กรุ๊ปมีสำนักงานอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งในย่านกังนัมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยใช้ชื่อบริษัทว่า Kingmen Real Estate Group นายยู แจซอง รักษาการอธิบดีกรมตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้กล่าวในการประชุมสภาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ว่ากำลังสอบสวนว่าจะเปิดการสอบสวนบริษัทในเครือของปริ้นซ์กรุ๊ปในเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการหรือไม่
การคว่ำบาตรทางการเงินของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่อาจมีขึ้นนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางของเกาหลีใต้ที่ใช้ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา จากเดิมที่เน้นใช้แนวทางทางการทูตมากกว่าใช้มาตรการเชิงลงโทษ นี่จะเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดที่สุดที่เกาหลีใต้จะใช้ หลังถูกสาธารณชนเกาหลีวิจารณ์ว่ารัฐบาลทำงานช้าเกินไปในการแก้ไขปัญหาพลเมืองถูกหลอกลวงไปทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา ด้าน FIU มีแผนที่จะขยายการสืบสวนพฤติกรรมการฟอกเงินไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในสิ้นปีนี้
โคเรียไทมส์ระบุว่า รายงานพลเมืองเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวและถูกคุมขังในกัมพูชาที่ทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีได้รับแจ้งในเดือนสิงหาคมมีมากถึง 330 คน เมื่อเทียบกับรายงานชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวในกัมพูชาซึ่งมีแค่ 17 คนตลอดทั้งปี 2023 และข่าวการพบศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้อายุ 22 ปีในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งพบร่องรอยของการถูกทำร้ายโดยกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ยิ่งสร้างความไม่พอใจต่อสาธารณชนเกาหลี