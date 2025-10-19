สื่ออิสราเอลเผย ฮามาสส่งคืนร่างตัวประกันไทย 1 รายจากกาซา แจ้งครอบครัวแล้ว
สถานีโทรทัศน์ i24NEWS ของอิสราเอลรายงานว่า กองกำลังป้องกันอิสราเอล (ไอดีเอฟ) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ว่าหนึ่งในศพตัวประกันที่กลุ่มฮามาสส่งคืนมาจากฉนวนกาซาคือ นายสนธยา อัครศรี ชาวไทย อายุ 30 ปี ที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันระหว่างการบุกโจมตีที่นิคมเกษตร Be’eri เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ปี 2023 และได้รับการประกาศว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ปี 2024
สถาบันนิติเวชแห่งชาติอิสราเอลได้ประสานงานกับตำรวจอิสราเอลเพื่อทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ของร่างผู้เสียชีวิตที่กลุ่มฮามาสส่งคืนให้กับอิสราเอล ซึ่งเป็นผลมาจากการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยกลุ่มฮามาสได้ส่งร่างตัวประกันที่เสียชีวิตคืนให้กับอิสราเอลแล้ว 16 ร่าง และยังเหลือศพตัวประกันที่ยังรอการส่งกลับอีก 16 ร่าง
ตัวแทนของไอดีเอฟได้แจ้งกับครอบครัวของนายสนธยาได้รับทราบถึงการได้รับร่างของนายสนธยากลับคืนมาจากกลุ่มฮามาส และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายสนธยา ทั้งนี้ ไอดีเอฟยืนกรานว่าจะดำเนินปฏิบัติการต่อไปเพื่อนำร่างตัวประกันกลับคืนมาจากฉนวนกาซาทั้งหมด