ช็อก! พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถูกโจรปล้น ฉกเครื่องประดับ 9 ชิ้นหนีลอยนวล
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ถูกโจรกลุ่มหนึ่งบุกปล้นเมื่อเช้าวันที่ 19 ตุลาคม และขโมยเครื่องประดับไปได้ 9 ชิ้นก่อนหลบหนีไปได้ ตามรายงานของสื่อฝรั่งเศส
ราชิดา ดาตี รัฐมนตรีวัฒนธรรมของฝรั่งเศส แถลงข่าวยืนยันว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของฝรั่งเศส ถูกโจรปล้นเมื่อช่วงเช้าตามเวลาของฝรั่งเศส และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ตำรวจฝรั่งเศสกำลังอยู่ระหว่างลงพื้นที่และสอบสวนติดตามตัวคนร้ายให้ได้ โดยจะมีการปิดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ในวันนี้
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ปล้นดังกล่าวมากนัก แต่สื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีโจรสวมหมวกคลุมหัว 3 คน บุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์โดยใช้ลิฟต์ขนของเข้าไปในโซนนิทรรศการอะพอลโล ฝั่งติดกับแม่น้ำแซน ซึ่งมีการเก็บเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของฝรั่งเศส โจรทั้ง 3 คนได้ใช้เลื่อยขนาดเล็กในการปล้นเครื่องประดับไปได้ 9 ชิ้นก่อนขี่รถสกู๊ตเตอร์หลบหนีไป
ทั้งนี้ ทางการฝรั่งเศสกำลังอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้