กต. ยัน พบร่างคนไทยเสียชีวิตที่อิสราเอลอีก 1 รอผลพิสูจน์อัตลักษณ์ ก่อนส่งกลับประเทศ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศออิสราเอล ได้รับรายงานเบื้องต้นจากทางการอิสราเอลเกี่ยวกับสถานะล่าสุดของการพบและส่งคืนร่างคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ว่า
สืบเนื่องจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 และกลุ่มฮามาสได้เริ่มการส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือจากฉนวนกาซานั้น ขณะนี้พบว่าหนึ่งในร่างผู้เสียชีวิต ได้แก่ นายสนธยา อัครศรี ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกสองร่างคนไทยที่เหลืออยู่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ครอบครัวของนายสนธยา ทราบทันทีเมื่อได้รับการแจ้ง ทั้งนี้ หน่วยงานนิติเวชของอิสราเอล จะแจ้งยืนยันผลตรวจสอบอัตลักษณ์ว่าเป็นร่างของนายสนธยา อย่างเป็นทางการอีกครั้ง และสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยทางการอิสราเอลจะร่วมกันส่งร่างนายสนธยาฯ กลับประเทศไทยในโอกาสแรก
นายนิกรเดชกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ ขอขอบคุณทางการอิสราเอล และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยิ่ง ที่ได้ช่วยเหลือและติดตามตัวประกัน รวมถึงร่างผู้เสียชีวิตชาวไทยอย่างเต็มที่ตลอดช่วงที่ผ่านมา
“ผมในนามของของกระทรวงการต่างประเทศ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้ง แก่ครอบครัวของนายสนธยา ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกระทรวงฯ กำลังดำเนินการรับร่างนายสนธยา กลับมาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป หลังจากเฝ้าคอยมากว่า 2 ปี”
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จะประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อติดตามการนำร่างคนไทยที่เหลืออีกหนึ่งร่าง ให้กลับมาสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุด