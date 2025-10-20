เครื่องบินขนส่งสินค้าไถลออกนอกรันเวย์สนามบินฮ่องกง ตกทะเล ดับ 2
สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์ รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าที่บินมาจากนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลื่นไถลออกจากรันเวย์ ตกทะเล ระหว่างลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมื่อเช้ามืดวันที่ 20 ตุลาคม โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
ข่าวระบุว่า เครื่องบินขนส่งดังกล่าวเป็นเครื่องบินโบอิ้ง 747 ของสายการบิน AirACT ได้ไถลออกนอกรันเวย์ และตกลงทะเลใกล้เขื่อนกันคลื่นของสนามบิน โดยลูกเรือทั้ง 4 บนเครื่องบินได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะที่รายงานของเซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ อ้างข้อมูลจากตำรวจ เปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิต 2 คน ซึ่งอยู่ในรถที่ใกล้กับรันเวย์ คาดว่ารถคันดังกล่าวจะถูกเครื่องบินชนขณะเกิดเหตุ และมีรายงานว่า รถคันดังกล่าวเป็นของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสนามบิน
ทั้งนี้ AirACT เป็นสายการบินสัญชาติตุรกี ที่ให้บริการเครื่องบินขนส่งสินค้าเพิ่มเติมแก่สายการบินรายใหญ่ๆ