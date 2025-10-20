หุ้นญี่ปุ่นพุ่งรับข่าว พรรคแอลดีพีจับมือพรรคอิชิน ตั้งรัฐบาลผสม
สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม โดยอ้างแหล่งข่าวว่า พรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่น (แอลดีพี) และพรรคอิชิน หรือพรรคปฏิรูปญี่ปุ่น ตกลงที่จะตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
ซานาเอะ ทาคาอิชิ หัวหน้าพรรคแอลดีพี และฮิโรฟูมิ โยชิมูระ ผู้ว่าการจังหวัดโอซาก้า และประธานที่ปรึกษาพรรคอิชิน ซึ่งเป็นพรรคขนาดเล็กแนวคิดขวาจัด ได้หารือกันทางโทรศัพท์ในเช้าวันจันทร์ โดยทั้งคู่ได้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ มีรายงานว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอิชินมีกำหนดจะประชุมกันในเวลา 14.00 น. วันนี้ เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคแอลดีพี จากนั้นจะมีการเจรจาระหว่างทาคาอิชิกับฟูมิตาเกะ ฟูจิตะ ผู้นำพรรคอิชิน และนายโยชิมูระ ซึ่งคาดว่าจะมีการสรุปข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมอย่างเป็นทางการ
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าทั้งสองพรรคได้บรรลุข้อตกลงกันแล้วในหลักการ แต่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากการประชุมดังกล่าว
“ความไว้วางใจซึ่งกันและกันลึกซึ้งขึ้นอย่างมาก และผมเชื่อว่าอีกฝ่ายก็คิดเช่นกัน” ฟูจิตะกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคได้พบหารือกัน
การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นในต้นสัปดาห์ว่าทาคาอิชิ ซึ่งเป็นนักการเมืองอนุรักษนิยมสายแข็งจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น หลังจากได้รับการสนับสนุนจากพรรคอิชิน ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นกว่า 2% ในการซื้อขายช่วงเช้า
ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ทั้งสองพรรคมีที่นั่งรวมกันในสภาผู้แทนราษฎร 231 ที่นั่ง แม้จะยังขาด 2 ที่นั่งจึงจะครองเสียงข้างมาก แต่ก็เพียงพอให้ทาคาอิชิมีแนวโน้มที่จะชนะการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่นในวันอังคารนี้ โดยเธอต้องการครองเสียงข้างมากจากจำนวนที่มีการลงคะแนนจริง ไม่ใช่จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด หากมีการลงคะแนนรอบสองเกิดขึ้น
อย่างไรก็ดี ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศได้อย่างแท้จริง ทาคาอิชิยังจำเป็นต้องหาการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ โดยเฉพาะในการผ่านงบประมาณเพิ่มเติมที่กำลังจะมาถึง
ข้อตกลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับพรรคอิชิน มีขึ้นหลังจากพันธมิตรระหว่างพรรคแอลดีพีกับพรรคโคเมโตะ ซึ่งร่วมรัฐบาลกันมายาวนานถึง 26 ปีล่มสลายลง เมื่อพรรคแอลดีพีเลือกทาคาอิชิเป็นผู้นำคนใหม่ของพรรค