ทรัมป์ยัน หยุดยิงกาซายังไม่ล่ม หลังยิว-ฮามาสเปิดฉากถล่ม ดับ 28
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ออกมายืนยันเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ตามเวลาสหรัฐ ว่า ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสในฉนวนกาซายังคงมีผลบังคับใช้
คำยืนยันของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและฮามาสต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง จนนำไปสู่การเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ โดยอิสราเอลระบุว่า การโจมตีของฮามาสทำให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิต 2 ราย ขณะที่การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลหลายครั้งทั่วฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิต 26 ราย ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็ก
ต่อมากองทัพอิสราเอลระบุวันอาทิตย์ว่า การหยุดยิงในฉนวนกาซาได้กลับมามีผลอีกครั้ง เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของข้อตกลงหยุดยิงใหม่ระหว่างสองฝ่ายที่เพิ่งบรรลุกันได้ในเดือนตุลาคมนี้
ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า ข้อตกลงหยุดยิงที่เขาเป็นคนกลางยังคงมีผลบังคับใช้ และว่าผู้นำฮามาสอาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุละเมิดดังกล่าว
“เราคิดว่าบางทีผู้นำของฮามาสอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด จะต้องมีการจัดการเรื่องนี้อย่างเข้มงวดแต่ถูกต้องตามขั้นตอน” ทรัมป์กล่าว
เมื่อถูกถามว่าการโจมตีของอิสราเอลเป็นการกระทำที่ชอบธรรมหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า เขายังไม่ทราบ ต้องกลับไปตรวจสอบก่อน เราต้องดูให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น เราต้องการให้แน่ใจว่าสถานการณ์กับฮามาสจะสงบอย่างแท้จริง
เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายอิสราเอลและสหรัฐยืนยันว่า นายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษด้านตะวันออกกลาง และจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของทรัมป์ มีกำหนดเดินทางไปอิสราเอลในวันที่ 20 ตุลาคม
กองกำลังติดอาวุธของฮามาสแถลงว่า พวกเขายังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิง ทั้งยังไม่ทราบว่ามีการปะทะกันในราฟาห์ และไม่ได้ติดต่อกับกลุ่มใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม
เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ ไม่ได้กล่าวถึงการโจมตีของอิสราเอลระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว แต่ระบุว่าฮามาสมีอยู่ราว 40 กลุ่ม และยังไม่มีโครงสร้างความมั่นคงใดที่ยืนยันได้ว่ากลุ่มเหล่านี้ได้ปลดอาวุธแล้ว โดยบางกลุ่มอาจจะเคารพข้อตกลงหยุดยิง แต่หลายกลุ่มอย่างที่เห็นในวันนี้ ไม่ทำตาม
“ก่อนที่เราจะมั่นใจได้ว่าฮามาสปลดอาวุธจริงๆ จำเป็นที่ประเทศในอ่าวอาหรับบางประเทศจะต้องส่งกำลังเข้าไปบังคับใช้กฎหมาย ดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาความมั่นคงในพื้นที่” แวนซ์ระบุ
นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวว่า เขาได้สั่งการให้กองทัพตอบโต้อย่างเด็ดขาดรุนแรง ต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฮามาส
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่า ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันจันทร์ หลังเจอแรงกดดันจากสหรัฐ ไม่นานหลังจากที่อิสราเอลประกาศระงับการส่งความช่วยเหลือ เพื่อตอบโต้สิ่งที่ระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนของฮามาส