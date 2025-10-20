ตร.ฝรั่งเศสเร่งล่าตัว โจรปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ตั้งคำถามระดับรักษาความปลอดภัย
สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า หน่วยตำรวจพิเศษของฝรั่งเศสกำลังเร่งสอบสวนและไล่ล่าโจร 4 คนที่บุกปล้นเครื่องประดับในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในกรุงปารีส ไปได้ 8 ชิ้น ซึ่งมีมูลค่าสูงจนประเมินเป็นราคาไม่ได้ ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงการรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของฝรั่งเศส
ลอเร เบคคัว อัยการกรุงปารีสเปิดเผยว่าเหตุการณ์ปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศส ไม่นานหลังพิพิธภัณฑ์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม โจรทั้ง 4 คนใช้รถเครนที่จอดอยู่ด้านนอกปีนขึ้นไปบนระเบียงของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ในโซนนิทรรศการอะพอลโล ก่อนที่จะใช้ใบตัดเจาะกระจกเข้าไปด้านในและใช้เครื่องเจียรไฟฟ้าข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และขโมยเครื่องประดับที่จัดแสดงอยู่ในตู้โชว์ 2 แห่ง ทำให้สัญญาณกันขโมยของพิพิธภัณฑ์ดังขึ้น
กลุ่มโจรทั้ง 4 คนพยายามจุดไฟเผารถเครนของตัวเองที่จอดอยู่ด้านนอกแต่มีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์มาพบเข้า จึงใช้สกู๊ตเตอร์ 2 คันหลบหนีไป อย่างไรก็ตาม มีเครื่องประดับ 8 ชิ้นถูกขโมยไปในการปล้นครั้งนี้ ได้แก่ มงกุฎและเข็มกลัดของจักรพรรดินีเออเจนี ภริยาของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 สร้อยคอมรกตและตุ้มหูมรกต 1 คู่ของจักรพรรดินีมารี หลุยส์ มงกุฎ สร้อยคอ และตุ้มหู 1 ข้างที่ทำจากแซฟไฟร์ของพระราชินีมาเรีย อมาเลียและพระราชินีฮอร์เตนเซ รวมถึงเข็มกลัดเรลิเคลียรี โดยเครื่องประดับแต่ละชิ้นอยู่ในสมัยศตวรรษที่ 19 ประดับไปด้วยเพชรหลายพันเม็ดและอัญมณีล้ำค่าจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม โจรได้ทำมงกุฎของจักรพรรดินีเออเจนี เครื่องประดับชิ้นที่ 9 ตกไว้ที่พื้นระหว่างการหลบหนี ผู้เชี่ยวชาญกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายของตัวมงกุฎ ราชิดา ดาตี รัฐมนตรีวัฒนธรรมของฝรั่งเศสกล่าวว่ากลุ่มโจรมีความเป็นมืออาชีพมาก และเตรียมการหลบหนีไว้อย่างดี โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 7 นาทีในการปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เพื่อขโมยเครื่องประดับมูลค่าสูงจนประเมินค่าไม่ได้จำนวน 8 ชิ้น ตามข้อมูลของโลร็องต์ นูเนซ รัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศส
เบคคัวตั้งข้อสงสัยว่าทำไมโจรจึงไม่ขโมยเพชรรีเจนต์ 140 กะรัตที่จัดแสดงอยู่ในนิทรรษการอะพอลโล ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,968 ล้านบาท ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มโจรจะถูกว่าจ้างจากนักสะสม ซึ่งจะมีโอกาสสูงที่จะพบเครื่องประดับที่ถูกขโมยไปในสภาพดี อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้เช่นกันที่โจรจะขโมยเครื่องประดับเพราะสนใจแค่ตัวอัญมณีและทองคำ โดยยังไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆ ทิ้งเพราะทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาเสพติดได้ทั้งสิ้น
ด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสกล่าวว่าการบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ถือเป็นการโจมตีต่อมรดกของฝรั่งเศส และรับปากว่าจะนำของมีค่าทั้งหมดกลับมาให้ได้ และจะนำผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หน่วยตำรวจพิเศษของฝรั่งเศสจะรับหน้าที่ติดตามและสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสามารถไขคดีการปล้นมูลค่าความเสียหายสูงมาได้หลายคดีในอดีต
การุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงระดับการรักษาความปลอดภัยของทางพิพิธภัณฑ์ เมื่อช่วงต้นปีนี้ เจ้าหน้าที่ของทางพิพิธภัณฑ์ขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสเร่งช่วยปรับปรุงโซนนิทรรศการให้มีความทันสมัยมากขึ้นและยกระดับความปลอดภัยเพื่อป้องกันการถูกขโมย ราชิดา ดาตี รัฐมนตรีวัฒนธรรมของฝรั่งเศสยอมรับว่าปัญหาการรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะตลอด 40 ปีที่ผ่านมามีการให้ความสำคัญน้อยมากกับการรักษาความปลอดภัยให้กับพิพิธภัณฑ์ เมื่อ 2 ปีที่แล้วประธานพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ได้ขอให้ตำรวจฝรั่งเศสเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของทางพิพิธภัณฑ์ เพราะเล็งเห็นว่าต้องปรับตัวเข้ากับการก่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่