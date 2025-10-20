กัมพูชา ขอนานาชาติให้เงินทุน เพื่อกำจัดสารอันตรายตามชายแดน จากอาวุธเคมีไทย
สำนักข่าวขแมร์ไทมส์รายงานว่า องค์การอำนวยการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี นิวเคลียร์ ชีวภาพ และรังสีแห่งกัมพูชา (NACW) ได้ขอให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยอัดฉีดงบประมาณให้เพื่อกำจัดสารอันตรายที่ไทยใช้โจมตีกัมพูชาระหว่างการปะทะกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในกัมพูชา
กัมพูชาระบุว่า ในช่วงของการปะทะกันนาน 5 วัน กองทัพไทยได้ใช้อาวุธหนักหลากหลายชนิดโจมตีใส่ฐานที่มั่นของกัมพูชาหลายแห่ง และไทยได้ยอมรับว่ามีการใช้อาวุธเคมีโจมตีกัมพูชา เช่น ระเบิดฟอสฟอรัสขาว ทำให้บรรดาหน่วยงานด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมออกมาแสดงความกังวล
พลเอกพร นรา เลขาธิการ NACW กล่าวในการประชุมว่าทางหน่วยงานได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปเก็บตัวอย่างในสถานที่ที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนสารเคมีตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่ามีสารเคมีมากถึงกว่า 70 ชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อผู้คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะกลางและระยะยาว
พลเอกพรกล่าวว่า “ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เราไม่ได้พบแค่ทุ่นระเบิด แต่ยังพบสารเคมีที่น่าห่วงกังวลจำนวนมากที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรทางการเงินเพื่อทำลายและกำจัดสารอันตรายเหล่านี้” พลเอกพรยืนยันว่าการกำจัดสารเคมีอันตรายนี้ไม่สามารถใช้ทีมงานทั่วไปได้ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ