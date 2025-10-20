‘ฮุน มาเนต’ ชี้ กัมพูชายึดมั่น 3 แนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า สมเด็จฯ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้กล่าวในพิธีเปิดท่าอากาศยานนานาชาติเตโช ในจังหวัดกันดาล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ว่ากัมพูชายึดมั่นใน 3 แนวทางหลักเพื่อแก้ไขปัญหาพิพาทชายแดนกับไทย
สมเด็จฯ ฮุน มาเนตกล่าวว่า แนวทางของกัมพูชามีด้วยกัน 3 ข้อ ข้อแรกคือต้องป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายในพื้นที่ที่มีการปะทะกับไทย เช่นในจังหวัดบันเตียเมียนเจยที่ทำให้ไทยจับกุมทหารกัมพูชา 18 นาย ข้อที่สองคือต้องรีบดำเนินการเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ที่มีการปะทะกัน ข้อที่สามคือเราต้องดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าไปสู่การยุติความรุนแรงอย่างสมบูรณ์
นอกจากนั้น สมเด็จฯ ฮุน มาเนตได้ยกตัวอย่างว่าระหว่างการปะทะกันระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ติดชายแดน ไม่ว่าการปะทะกันจะเกิดขึ้นที่ไหน จะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขสถานการณ์ ลดความเสี่ยงและการสูญเสีย ด้วยเหตุนั้น กัมพูชาจึงใช้มาตรการต่างๆ ที่นำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ประสบความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้การปะทะกันด้วยอาวุธเกิดขึ้นอีก
สมเด็จฯ ฮุน มาเนตอธิบายว่ากระบวนการเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา หนึ่งในนั้นคือหนทางไปสู่การยุติความขัดแย้งโดยสมบูรณ์ผ่านการเจรจาในกรอบต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา (จีบีซี) และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (อาร์บีซี) พร้อมทั้งวิจารณ์นักการเมืองต่างชาติที่พยายามจุดประเด็นให้เกิดสงครามโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน และหวังว่าจะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างตนและนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในประเทศมาเลเซียในเร็วๆ นี้เพื่อยุติความขัดแย้งในที่สุด