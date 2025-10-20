ฮุน มาเนต ขอบคุณ ‘ทรัมป์-จีน-อันวาร์’ ช่วยเจรจาหยุดยิง-เกาะติดสถานการณ์ชายแดน
สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า สมเด็จฯ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ จีน และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่มีส่วนช่วยให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย รวมถึงติดตามสถานการณ์ชายแดนของสองประเทศอย่างใกล้ชิด
สมเด็จฯ ฮุน มาเนตกล่าวในพิธีเปิดท่าอากาศยานนานาชาติเตโช เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ว่าขอใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณแก่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐที่ริเริ่มและสนับสนุนการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งอาจเปิดทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ประเทศมาเลเซีย หากสถานการณ์ต่างๆ ยังคงเอื้ออำนวย นอกจากนั้นยังขอบคุณความเป็นผู้นำของจีนในการมีบทบาทสร้างสรรค์ในการอำนวยความสะดวกให้มีการหยุดยิง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอันวาร์ของมาเลเซียที่มีส่วนช่วยให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย
นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวอีกว่า นายอันวาร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ และช่วยคลี่คลายความตึงเครียดภายหลังการหยุดยิง เช่น การบุกรุกของกองทัพไทยในหมู่บ้านเปรยจันในจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา และขอบคุณความพยายามของผู้บัญชาการกองทัพมาเลเซียที่ใช้มาตรการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดตามพื้นที่ชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย
นอกจากนั้น สมเด็จฯ ฮุน มาเนตขอบคุณทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียน (IOT) สำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการติดตามและป้องกันไม่ให้การปะทะกันเกิดขึ้นอีก และหวังว่าจะมีการจัดตั้งทีมสังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ในเร็วๆ นี้เพื่อติดตาม ฟื้นฟู และรับประกันว่าจะมีสันติภาพอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
อย่างไรก็ตาม สมเด็จฯ ฮุน มาเนตขอให้ชาวกัมพูชายังคงไว้วางใจรัฐบาลกัมพูชาต่อไป ว่ารัฐบาลจะไม่มีวันละทิ้งสิทธิในการเจรจาประเด็นชายแดน และขอให้นักการเมือง ประชาชนทุกคนงดเว้นจากการถกเถียงว่าใครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้-ฝ่ายชนะ แต่ขอให้เกียรติแด่ผู้เสียสละที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ