เปิดผลชันสูตรศพ นักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์ ถูกทำร้ายเสียชีวิตในกัมพูชา
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ยอนฮับ รายงานว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนของเกาหลีใต้และกัมพูชา ได้ร่วมกันชันสูตรศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ผู้ล่วงลับ ซึ่งคาดว่าถูกองค์การอาชญากรรมในกัมพูชาทรมานจนเสียชีวิต
การชันสูตรนี้ ทำขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญ หลายเดือนหลังจากพบศพนักศึกษา “ปาร์ค” วัย 22 ปี ในเดือนสิงหาคม ใกล้กับภูเขาโบกอร์ ซึ่งเคยเกิดเหตุหลอกลวงการจ้างงานและกักขังชาวเกาหลีใต้ ซึ่งก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในเกาหลีใต้ ให้จัดการปัญหา กระทั่งรัฐบาลต้องส่งคณะผู้แทนไปกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ก่อน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ ระบุว่า สาเหตุการเสียชีวิตของปาร์ค ถูกระบุหลังจากการสืบสวนเพิ่มเติม โดยเสริมว่า ผลการชันสูตรศพไม่พบร่องรอยความเสียหายของอวัยวะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุในแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนว่า สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดจะได้รับการยืนยันหลังจากรวบรวมผลการสืบสวนของทั้งสองประเทศ รวมถึงการตรวจเนื้อเยื่อ การทดสอบยาเสพติดและสารพิษตามกำหนดที่จะเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในอนาคต
หลังการชันสูตร ร่างของเขาจะถูกเผา และส่งกลับเกาหลีใต้ หลังจากปรึกษากับทางกัมพูชา
ปาร์ค เดินทางออกไปกัมพูชาเมื่ 17 กรกฎาคม โดยบอกกับครอบครัวว่า จะไปร่วมงานเอ็กซ์โป ก่อนที่จะถูกพบเสียชีวิตในรถยนต์ เมื่อ 8 สิงหาคม โดยมีร่องรอยการถูกทรมาณตามร่างกาย ตามรายงานของตำรวจท้องถิ่น
เมื่อ 10 ตุลาคม มีรายงานว่า ทางการกัมพูชาได้ตั้งข้อหา 3 ชาวจีน ในข้อหาฆาตกรรมนักศึกษา ตำรวจท้องถิ่นกำลังตามหาชาวจีนอีก 2 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้
ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่ถูกกล่าวหาว่าล่อลวงนักศึกษาให้เปิดบัญชีธนาคารก่อนจะวางแผนเดินทางไปกัมพูชา ก็ถูกจับกุมตัวในเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆ นี้เช่นกัน
ทั้งนี้ รายงานระบุว่าการชันสูตรพลิกศพจะพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด รวมถึงการมีแรงภายนอกและสภาพของอวัยวะภายใน การชันสูตรพลิกศพจะรวมเอาการชันสูตรศพว่าอวัยวะถูกเอาออกไปหรือไม่ด้วย
ฝ่ายเกาหลี มีผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน ได้แก่ หัวหน้ากองปฏิบัติการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สืบสวนจากสำนักงานตำรวจจังหวัดคยองบุก ศัลยแพทย์นิติเวช 3 คนจากสถาบันสืบสวนทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NIS) และอัยการจากกองอาชญากรรมระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม
มีชาวกัมพูชา 6 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและแพทย์เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพด้วย การชันสูตรพลิกศพใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.35 น. ถึง 13.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ของวันเดียวกัน และเริ่มฌาปนกิจเวลา 13.40 น.
เรียบเรียงจาก yonhap