เกาหลีใต้ จ่อปฏิรูปบริการกงสุล ปัดตัดงบช่วยเหลือ-ไม่ใช้ทหารมุ่งปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชา
สำนักข่าวโคเรียไทมส์รายงานว่า นายโช ฮยอน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ว่าทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้จะปฏิรูปบริการด้านกงสุล อาทิ จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ชำนาญการกงสุลอีก 40 คน ท่ามกลางปัญหาที่ชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวงไปทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา
นายโชกล่าวในการแถลงข่าวกับสื่อว่าต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อคุ้มครองชาวเกาหลีใต้ในต่างแดนให้ดีขึ้น โดยทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีจะขอเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่กงสุล 40 คน เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานในกัมพูชาและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้าหน้าที่กงสุลที่จะเข้ามาเสริมการทำงานนั้นจะประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัย แต่ยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนกับการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่กงสุล และไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่กงสุลทั้ง 40 คนจะไปประจำอยู่ในต่างประเทศทั้งหมด เพราะบางส่วนจะประจำอยู่ที่กรมการกงสุลในเกาหลีใต้เพื่อช่วยการดำเนินปฏิบัติการต่างๆ
นอกจากนั้น กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้จะเปิดตัวระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะใช้ระบบคอลเซนเตอร์ด้านกงสุลตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีในต่างประเทศให้ช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่ออาชญากรรมหรือเรื่องฉุกเฉินอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น
“ก่อนหน้านี้ เราจะให้บริหารช่วยเหลือด้านกงสุลหากมีพลเมืองของเราติดต่อประสานงานไปยังสถานเอกอัครราชทูตหลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง แต่ตอนนี้เราพยายามขยายการควบคุมดูแลของเราออกไปเพื่อที่เราจะสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันก่อนที่เรื่องจะเกิดขึ้น” รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าว
นี่ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อช่วยเหลือพลเมืองของตัวเองที่ถูกล่อลวงไปทำงานกับกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงเหยื่อโดยใช้ประกาศจ้างงานในต่างประเทศซึ่งมีรายได้ดีแต่เมื่อเดินทางไปถึงกัมพูชากลับถูกกลุ่มอาชญากรทรมาณและบังคับให้ทำงานหลอกลวงผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง ทางรัฐบาลเกาหลีคาดว่าจะมีพลเมืองถูกหลอกไปทำงานผิดกฎหมายในกัมพูชามากถึง 1,000 คน
อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ระมัดระวังการดำเนินนโยบายต่างๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางการทูตกับกัมพูชา แม้ว่าจะมีสมาชิกสภาของเกาหลีใต้บางคนเสนอให้รัฐบาลตัดงบประมาณช่วยเหลือด้านการพัฒนา (ODA) หรือให้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารแก่กัมพูชา รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ปฏิเสธว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินปฏิบัติการเช่นนั้น เพราะมาตรการทางทหารอาจก่อให้เกิดความกังวลต่ออธิปไตยอย่างร้ายแรงได้และการผูกเรื่องปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชาเข้ากับเรื่องงบประมาณช่วยเหลือด้านการพัฒนาถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมต่อเกียรติของประเทศเกาหลี ยืนยันว่าเกาหลีไม่มีแนวคิดที่จะทำให้ความช่วยเหลือกลายเป็นข้อแลกเปลี่ยนเช่นนี้ แต่จะใช้โครงการต่างๆ ของ ODA ในกัมพูชาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตำรวจกัมพูชาผ่านการฝึกสอนเจ้าหน้าที่และมอบความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้กัมพูชามีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีขึ้นและมีการตอบสนองต่อการก่ออาชญากรรมในลักษณะเดียวกันได้ดีขึ้น