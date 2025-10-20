โลกออนไลน์ป่วน! ระบบคลาวด์ AWS ล่ม กระทบหลายแพลตฟอร์ม Canva-Roblox-Duolingo โดนด้วย
สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซีรายงานว่า Amazon Web Service (AWS) บริการคลาวด์คอมพิวติงของแอมะซอน เกิดขัดข้องที่ระบบครั้งใหญ่ในวันที่ 20 ตุลาคม ส่งผลให้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นจำนวนมากทั่วโลกเกิดการล่ม โดยล่าสุดทีมเจ้าหน้าที่ของ Amazon Web Service พบสาเหตุของการล่มของระบบในครั้งนี้แล้วและกำลังอยู่ระหว่างกู้ระบบให้กลับมาอย่างเร็วที่สุด
AWS ให้บริการเว็บไซต์ให้กับหลายแพลตฟอร์มออนไลน์ หลายแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ใช้ศูนย์ข้อมูลของ AWS ในการใช้งาน การล่มของระบบ AWS เมื่อเช้าวันที่ 20 ตุลาคม ตามเวลาในสหรัฐ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ผู้คนไม่สามารถเปิดเข้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเกมหรือแพลตฟอร์มสื่อสารออนไลน์ เช่น Snapchat Zoom Roblox Clash of Clans Fortnite Canva Duolingo Smartsheet PokemonGo และ Playstation Network ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของธนาคารหลายแห่ง เช่น Lloyds Bank และ Bank of Scotland บางคนไม่สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตเช่นกัน รวมถึงกระทบการเดินทางทางอากาศเช่นกัน หลังนักเดินทางหลายคนไม่พบประวัติการจองตั๋วบนเว็บไซต์สายการบินยูไนเต็ดและเดลต้า เช่นเดียวกับไม่สามารถเช็คอินได้
Downdetector แพลตฟอร์มติดตามการล่มของเว็บไซต์ เปิดเผยว่าพบรายงานการแจ้งปัญหามากถึงกว่า 4 ล้านรายงานทั่วโลกในช่วงเช้าวันนี้ โดยเมื่อนับจากเวลา 09.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษ มีอย่างน้อย 500 บริษัทได้แจ้งปัญหาเว็บไซต์ล่ม
ล่าสุด AWS พบต้นตอของปัญหาการล่มของระบบในครั้งนี้ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ภูมิภาค US-EAST-1 และแจ้งว่าได้แก้ไขต้นตอของปัญหาแล้ว โดยเชื่อว่าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่จะกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาอยู่บ้างในขณะที่ทาง AWS กำลังทยอยทำให้แพลตฟอร์มต่างๆ กลับมาใช้งานได้ในความเร็วที่ปกติอีกครั้ง
ทั้งนี้ การล่มของระบบ AWS ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบางเว็บไซต์ เช่น บริการของกูเกิลเพราะใช้แพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติงของตัวเอง ขณะที่แพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นของเมต้า เช่น เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ส่วนแอพพลิเคชั่น X ของนายอีลอน มัสก์ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน