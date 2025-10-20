ไทยมีหนาว! เวียดนาม สร้างสเตเดี้ยมใหม่ 6 หมื่นที่นั่ง รองรับฟุตบอลโลก หลังคาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
สื่อเวียดนาม รายงานว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เริ่มก่อสร้างสนามกีฬา PVF อเนกประสงค์ขนาด 60,0000 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของวงการกีฬาในเวียดนาม
พิธีวางศิลาฤกษ์ จัดขึ้นที่ PVF Football Academy ในจังหวัด ฮึงเอียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมี นายโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เข้าร่วมพิธี ซึ่ง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเป็นผู้ลงทุน และ บริษัท วินโฮมส์ เจเอสซี เป็นผู้รับเหมา
PVF สร้างขึ้นบนพื้นที่ 55,000 ตารางเมตร จะกลายเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แซงหน้าสนามกีฬาแห่งชาติหมีดิ่ญ ที่มีขนาด 40,000 ที่นั่ง ก่อนหน้านี้ สนามกีฬาเกิ่นเทอเคยมีความจุเกิน 50,000 ที่นั่ง แต่หลังจากการปรับปรุงใหม่ก็ลดความจุลงเหลือประมาณ 30,000 ที่นั่ง
โครงการนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสนามกีฬาระดับทวีปให้กับเวียดนาม ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันกีฬา และ อีเวนต์บันเทิงใหญ่ๆได้
เลืองตัมกวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่า สนามกีฬาแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกีฬา วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ภูมิภาค สนามกีฬาแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานสากล สำหรับการแข่งขันต่างๆ เช่น โอลิมปิก เอเชียนเกมส์ และ ฟุตบอลโลก
และยังกล่าวอีกว่า โครงการนี้เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุมและสร้างชาติที่เข้มแข็ง สถานที่ตั้งโครงการนี้ได้รับการประเมินว่าเป็นประตูสู่ยุทธศาสตร์ที่มีพื้นที่การพัฒนาและการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง
สนามกีฬา PVF ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กีฬาและบริการขนาด 920,000 ตารางเมตร และจะมีพื้นที่จอดรถประมาณ 180,000 ตารางเมตร ผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจจากสนามกีฬา AT&T ในสหรัฐอเมริกาและสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ แต่ไม่ได้เปิดเผยวันก่อสร้างหรืองบประมาณที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
โครงการดังกล่าว จะมี อัฒจันทร์ 4 แห่ง และ โซนเฉพาะสำหรับปฏิบัติการทางเทคนิค ความปลอดภัย การควบคุมการออกอากาศ สื่อ นักกีฬา วีไอพี และ ส่วนจัดเลี้ยง
สนามกีฬาในเวียดนาม จะมีคุณสมบัติเด่น 3 ประการ ได้แก่ หลังคาเปิดปิด อัตโนมัติใน 12-20 นาที สนามหญ้าเทียม ที่คล้ายกับสนามกีฬาเวมบลีย์ และ สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ เพื่อความทนทาน การระบายน้ำที่รวดเร็ว และ การบำรุงรักษาที่ง่ายกว่า รวมถึงห้องสูทพร้อมวิวพาโนรามา ห้องอาหารสุดหรู และ ทางเข้าส่วนตัว
เมื่อก่อสร้างสำเร็จแล้ว PVF จะเป็นศูนย์กีฬาที่สำคัญที่สุดของเวียดนาม นับตั้งแต่ศูนย์กีฬาแห่งชาติหมีดิ่ญ เปิดให้บริการก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ปี 2003
สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2010 และเปิดใช้งานในเดือนมิถุนายน 2014 ด้วยงบประมาณ 1.87 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่สนามกีฬาเอทีแอนด์ทีสร้างขึ้นระหว่างปี 2006 ถึง 2009 ด้วยงบประมาณประมาณ 1.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ