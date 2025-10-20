‘สีหศักดิ์’ ขอบคุณอิสราเอล ตามหาร่างตัวประกันไทย ขอเร่งส่งให้ครอบครัวทำพิธีทางศาสนา

‘สีหศักดิ์’ ขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลตามหาร่างตัวประกันไทย ขอเร่งส่งให้ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนา
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ หารือทางโทรศัพท์กับนาย Gideon Sa’ar รมว.ต่างประเทศอิสราเอล โดยรมว.ต่างประเทศอิสราเอลแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายสนธยา อัครศรี จากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณฉนวนกาซา พร้อมทั้งย้ำว่าฝ่ายอิสราเอลจะให้ความช่วยเหลือและดูแลด้านสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ให้คำมั่นในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในอิสราเอลขณะนี้
ขณะที่ รมว.ต่างประเทศของไทย กล่าวขอบคุณและหวังว่า ฝ่ายอิสราเอลจะเร่งติดตามการส่งคืนร่างนายสนธยาให้แก่ญาติโดยเร็ว เพื่อประกอบพิธีศาสนาในไทยต่อไป