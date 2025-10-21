คนแรกหลังสงครามโลก! ซาร์โกซี อดีตปธน.ฝรั่งเศส เริ่มรับโทษจำคุก 5 ปี
นายนิโกลาส์ ซาร์โกซี อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส จะถูกส่งตัวเข้าคุกในวันอังคารที่ 21 ตุลาคมนี้ เพื่อเริ่มรับโทษจำคุก 5 ปี จากข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการระดมทุนหาเสียงจากลิเบีย ซึ่งถือเป็นหายนะอันน่าตกตะลึงสำหรับอดีตผู้นำผู้เคยเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่มั่นใจในตัวเองและรักการเป็นจุดสนใจในเวทีโลก
ซาร์โกซี ซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสสายอนุรักษ์นิยมที่ดำรงตำแหน่งนาน 5 ปี ระหว่างปี 2007-2012 จะกลายเป็นอดีตผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่ถูกจำคุกนับตั้งแต่มาร์แชล ฟิลิป เปแต็ง ผู้ร่วมมือกับนาซี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ซาร์โกซีกล่าวกับหนังสือพิมพ์ลา ทริบูน ดิมองช์ ก่อนเข้ารับโทษจำคุกว่า “ผมไม่กลัวคุก ผมจะเชิดหน้าอย่างภาคภูมิ แม้ยืนอยู่หน้าประตูเรือนจำก็ตาม”
อดีตผู้นำฝรั่งเศสยังให้สัมภาษณ์กับเลอ ฟิกาโรว่า เขาจะนำหนังสือ 3 เล่มไปอ่านในสัปดาห์แรกหลังถูกจำคุก หนึ่งในนั้นคือ The Count of Monte Cristo ผลงานของอเล็กซ็องดร์ ดูมาส์ ซึ่งเล่าเรื่องชายผู้ถูกจำคุกอย่างไม่เป็นธรรมและวางแผนแก้แค้นต่อผู้ที่หักหลังเขา
คำพิพากษาครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อยาวนานหลายปีเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่า เขาได้รับเงินหลายล้านยูโรจากพันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบียในขณะนั้น เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2007 ต่อมากัดดาฟีถูกโค่นอำนาจและถูกสังหารในช่วงการลุกฮือที่เรียกกันว่าอาหรับสปริง
แม้ศาลจะตัดสินว่าซาร์โกซีมีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดกับที่ปรึกษาคนสนิทเพื่อวางแผนระดมทุนจากลิเบีย แต่เขาถูกตัดสินให้พ้นผิดในข้อหาว่าเป็นผู้รับเงินหรือใช้เงินดังกล่าวด้วยตนเอง
ซาร์โกซียืนยันมาตลอดว่าเขาไม่ได้กระทำผิด และกล่าวว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมือง โดยกล่าวหาผู้พิพากษาว่าพยายามทำให้เขาอับอายขายหน้า แม้ซาร์โกซีจะยื่นอุทธรณ์แล้ว แต่เนื่องจากคำพิพากษา เขาจำเป็นต้องเริ่มรับโทษจำคุกระหว่างกระบวนการอุทธรณ์
ก่อนหน้านี้ ซาร์โกซีเคยถูกตัดสินในคดีทุจริตอีกคดีหนึ่ง ฐานพยายามหาข้อมูลลับจากผู้พิพากษาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในหน้าที่การงาน โดยในครั้งนั้นเขาได้รับโทษด้วยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ข้อเท้าแทนการเข้าเรือนจำ
ซาร์โกซีจะถูกคุมขังที่เรือนจำลา ซ็องเตในกรุงปารีส ซึ่งในอดีตเคยคุมขังคาร์ลอส เดอ แจ็คคัล ผู้นำฝ่ายซ้ายหัวรุนแรง และมานูเอล โนรีเอกา อดีตผู้นำปานามา คาดว่าซาร์โกซีน่าจะถูกคุมขังในห้องเดี่ยวเพื่อความปลอดภัย โดยนักโทษในส่วนนี้จะอยู่ในห้องขังเดี่ยวและจะให้นักโทษแยกกันในช่วงกิจกรรมกลางแจ้งด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
สภาพความเป็นอยู่ในห้องแยกเดี่ยวดังกล่าวคล้ายคลึงกับนักโทษทั่วไปในเรือนจำ โดยห้องขังมีขนาดราว 100–130 ตารางฟุต และหลังการปรับปรุงใหม่ทุกห้องมีห้องอาบน้ำส่วนตัว ซาร์โกซีจะสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละ 14 ยูโร หรือราว 530 บาท และสามารถใช้โทรศัพท์พื้นฐานได้
การตัดสินให้จำคุกอดีตประธานาธิบดีซาร์โกซี ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่พันธมิตรทางการเมืองของซาร์โกซีและฝ่ายขวาจัด
ขณะเดียวกันคำพิพากษานี้ก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางของฝรั่งเศสต่ออาชญากรรมทางการเมืองและคอรัปชั่น หลังการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมภายใต้รัฐบาลสังคมนิยมชุดก่อน ในช่วงทศวรรษ 1990–2000 ซึ่งนักการเมืองหลายคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดมักหลีกเลี่ยงการเข้าคุกได้แทบทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาภาพจำของการลอยนวลพ้นผิด ผู้พิพากษาฝรั่งเศสจึงเริ่มใช้คำสั่ง “การบังคับใช้ชั่วคราว” มากขึ้น ซึ่งกำหนดให้นักโทษต้องเริ่มรับโทษทันทีแม้ว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์อยู่ก็ตาม
ผลสำรวจของสำนัก Elabe เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ให้แก่สถานีโทรทัศน์ BFM ระบุว่า ชาวฝรั่งเศส 58% เชื่อว่าคำพิพากษาเป็นกลาง และ 61% สนับสนุนให้ส่งซาร์โกซีเข้าคุกโดยไม่รอผลการอุทธรณ์คดี
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อซาร์โกซีและคาร์ลา บรูนี ภรรยาของซาร์โกซี กล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมว่า เขาได้พบกับซาร์โกซีก่อนที่อดีตผู้นำจะถูกส่งตัวเข้าคุก