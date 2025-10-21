‘ทรัมป์’ เล็งขึ้นภาษีสินค้าจีนเป็น 155% หากเจรจาการค้าล่ม จับตาคุย ‘สี จิ้นผิง’ ที่เกาหลีใต้
สำนักข่าว Economic Times ของประเทศอินเดียรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจขึ้นภาษีศุลกากรแก่สินค้านำเข้าจากจีนในอัตราสูงถึง 155% นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป หากเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนล้มเหลวลง
ทรัมป์กล่าวหลังพบหารือกับนายแอนโทนี อัลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ว่าทางการจีนแสดงถึงความเคารพต่อสหรัฐแม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีความขัดแย้งทางการค้า และจีนจ่ายภาษีแก่สินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐในปริมาณที่สูงอยู่แล้ว ทรัมป์กล่าวโจมตีรัฐบาลสหรัฐของอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดนว่าปล่อยให้ประเทศต่างๆ เอารัดเอาเปรียบสหรัฐในเรื่องการค้า แต่เรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปภายใต้การนำของเขา
ทรัมป์กล่าวอีกว่า ขณะนี้สินค้านำเข้าจากจีนเจอกับอัตราภาษีศุลกากรอยู่ที่ 55% และอาจจะขึ้นอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าจีนเป็น 155% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไปหากทั้งสองประเทศไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้
ทั้งนี้ ทรัมป์ยืนยันว่าจะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค ที่สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยบอกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำจีนและหวังว่าทั้งสองประเทศจะบรรลุข้อตกลงการค้าที่ยุติธรรมได้สำเร็จภายหลังการหารือที่เกาหลีใต้ “ผมอยากให้จีนซื้อถั่วเหลืองของเรา ข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศจะเป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศและทั้งโลก” ทรัมป์กล่าว
นอกจากนั้น ผู้นำสหรัฐยังยืนยันว่าเขาตอบรับคำเชิญให้เดินทางเยือนประเทศจีนในช่วงต้นปี 2026 แม้ว่าทรัมป์จะไม่พอใจจีนเพราะอ้างว่าจีนมีนโยบายการส่งออกสินค้าที่ไม่ยุติธรรม
เมื่อถามถึงในเรื่องไต้หวันและจีน ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจีนไม่มีความคิดที่จะรุกรานเกาะไต้หวัน แต่คาดว่าจะได้พูดคุยเรื่องนี้กับประธานาธิบดีสีของจีนระหว่างการหารือที่เกาหลีใต้ในเร็วๆ นี้