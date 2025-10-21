ทรัมป์บอกไม่แน่ใจ ยูเครนจะชนะสงครามรัสเซีย ปัดส่งโทมาฮอว์กให้เคียฟ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ว่าแม้เขายังเชื่อว่าเป็นไปได้ที่ยูเครนจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้ แต่ตอนนี้เขากำลังสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
การออกมาแสดงความเห็นของทรัมป์สะท้อนความสงสัยครั้งใหม่ต่อรัฐบาลยูเครน ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ในขณะที่ทรัมป์กำลังเตรียมพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียอีกครั้งที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงคราม
“พวกเขายังอาจชนะได้ ผมไม่คิดว่าจะชนะ แต่ก็ยังอาจชนะได้” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาว กับนายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบาเนซี ของออสเตรเลีย
เมื่อเดือนที่แล้ว ทรัมป์เพิ่งกลับลำจากจุดยืนเดิมที่เคยยืนยันว่าทางออกของสงครามคือยูเครนต้องยอมเสียบางดินแดน โดยเปลี่ยนมาบอกว่ายูเครนสามารถทวงคืนทุกพื้นที่ที่สูญเสียให้รัสเซียได้
อย่างไรก็ดี หลังจากโทรศัพท์หารือยาวกับปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามด้วยการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี ทรัมป์ก็กลับลำอีกครั้ง โดยเรียกร้องให้ทั้งเคียฟและมอสโก “หยุดอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่” และยุติสงครามอันโหดร้ายนี้
เมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่ความคิดเห็นของเขาเปลี่ยนไปมาเกี่ยวกับสถานการณ์ของยูเครน ทรัมป์แสดงความเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับโอกาสของยูเครน โดยกล่าวว่า “ผมไม่เคยพูดว่าพวกเขาจะชนะ ผมแค่บอกว่าพวกเขาอาจจะชนะ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ คุณรู้ว่าสงครามเป็นสิ่งแปลกประหลาดมาก”
ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน เซเลนสกีกล่าวว่า ระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาว ทรัมป์ได้บอกกับเขาว่า ข้อเรียกร้องสูงสุดของปูตินที่ให้ยูเครนยอมสละทั้งภูมิภาคโดเนตสก์และลูฮันสก์ทางตะวันออกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
กระนั้นก็ดี เซเลนสกีระบุว่า การหารือเป็นไปในทางบวก แม้ทรัมป์จะปฏิเสธคำขอของเขาในการจัดส่งขีปนาวุธร่อนระยะไกลโทมาฮอว์ก ให้กับยูเครนก็ตาม
หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ดูเหมือนจะมีท่าทีเห็นด้วยกับความเป็นไปได้ที่จะส่งขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้ยูเครน ซึ่งจะช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายได้ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้ แต่หลังจากการโทรศัพท์ครั้งล่าสุดกับปูติน เขาก็เปลี่ยนท่าที โดยระบุชัดว่าไม่ต้องการส่งระบบขีปนาวุธนี้ให้ยูเครนอย่างน้อยในตอนนี้
เซเลนสกีกล่าวว่า “ในความเห็นของผม ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ต้องการให้เกิดการยกระดับความตึงเครียดกับรัสเซียก่อนที่พวกเขาจะได้พบกัน”
เซเลนสกียังแสดงความสงสัยต่อข้อเสนอของปูตินที่จะแลกเปลี่ยนบางพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองในแคว้นเคอร์ซอนและซาโปริชเชีย หากยูเครนยอมสละโดเนตสก์และลูฮันสก์ โดยเขากล่าวว่า ข้อเสนอนี้ยังไม่ชัดเจน ทั้งโดเนตสก์และลูฮันสก์ถือเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาส
ผู้นำยูเครนกล่าวว่า ในท้ายที่สุดทรัมป์ก็สนับสนุนการตรึงกำลังตามแนวรบปัจจุบัน เรามีมุมมองเชิงบวกเช่นเดียวกับประธานาธิบดีทรัมป์ หากมันจะนำไปสู่การยุติสงครามได้ เซเลนสกียังบอกด้วยว่า เขาและคณะใช้เวลาหารือหลายรอบทั้งกับทรัมป์และทีมงานนานกว่าสองชั่วโมง