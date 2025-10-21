ระบบคลาวด์ AWS กลับมาปกติ หลังระบบล่มทำโลกออนไลน์ป่วน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Amazon Web Service (AWS) บริการคลาวด์คอมพิวติงของแอมะซอนกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 20 ตุลาคม ตามเวลาในสหรัฐ ภายหลังการล่มของระบบครั้งใหญ่ทำให้หลายเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไม่สามารถใช้งานได้
อย่างไรก็ตาม แอมะซอนบอกว่าบริการ AWS มีข้อความค้างอยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก ทำให้อาจใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงในการประมวลผล
AWS ให้บริการประมวลผล เก็บข้อมูล และให้บริการอื่นๆ ทางดิจิทัลให้แก่บริษัทต่างๆ รัฐบาล นิติบุคคล และเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่สุดในโลก AWS ระบุว่าสาเหตุการล่มของระบบคลาวด์ที่ดาต้าเซนเตอร์ภูมิภาค US-EAST-1 เกิดจากการขัดข้องของระบบย่อยที่ติดตามการกระจายปริมาณการใช้งานของเครือข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ
การขัดข้องของระบบคลาวด์ของ AWS ส่งผลกระทบต่อการติดต่อทางออนไลน์ การธนาคาร การสัญจรทางอากาศ และการเล่นเกม เพราะหลายเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไม่สามารถใช้งานได้ เช่น Zoom Snapchat และ Reddit กระทบหลายพื้นที่ตั้งแต่ประเทศอังกฤษไปยังประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการชำระเงินเพราะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Lloyd Banks และ Bank of Scotland ได้ ทำให้การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขัดข้องตามมา นักเดินทางหลายคนไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินได้เช่นกันเพราะเว็บไซต์ของหลายสายการบินเกิดการขัดข้องไปด้วย ขณะที่ระบบของ Vodafone บริษัทโทรคมนาคมในอังกฤษได้รับผลกระทบเช่นกัน
ทั้งนี้ นี่เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 5 ปีที่การขัดข้องที่ดาต้าเซนเตอร์ US-EAST-1 นำไปสู่การขัดข้องทางอินเตอร์เน็ตครั้งใหญ่ แอมะซอนไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเหตุใดดาต้าเซนเตอร์ดังกล่าวจึงเกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง