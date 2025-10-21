ปวศ.หน้าใหม่! รัฐสภาญี่ปุ่นเลือก ‘ซานาเอะ ทาคาอิชิ’ นายกฯหญิงคนแรก
ซานาเอะ ทาคาอิชิ ผู้นำอนุรักษนิยมสายแข็งและหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) สร้างประวัติศาสตร์ในการก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม หลังจากชนะการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร
ทาคาอิชิ ผู้เป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และยังเป็นแฟนคลับตัวยงของนางมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 237 เสียงในการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสภาผู้แทนราษฎร จากสมาชิกสภาทั้งหมด 465 คน
ชัยชนะของทาคาอิชิเป็นการ “ทำลายเพดานแก้ว” ในประเทศที่ผู้ชายยังคงเป็นใหญ่และยึดครองอำนาจทางการเมืองอย่างท่วมท้น และยังส่งสัญญานถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐ ไปสู่แนวทางอนุรักษนิยมและชาตินิยมมากขึ้น
ชัยชนะของเธอเกิดขึ้นหลังจากพรรคแอลดีพี ซึ่งปกครองญี่ปุ่นมาเกือบตลอดช่วงหลังสงครามโลก ได้บรรลุข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคปฏิรูปญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันในชื่อพรรคอิชิน
คาดว่าทาคาอิชิน่าจะได้รับการรับรองจากสภาสูงที่มีอำนาจน้อยกว่า และจะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 104 ของญี่ปุ่นในเย็นวันเดียวกันนี้ เพื่อสืบทอดตำแหน่งต่อจากนายชิเงรุ อิชิบะ ซึ่งประกาศลาออกเมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ของพรรคในการเลือกตั้ง
อย่างไรก็ดี การก้าวขึ้นสู่อำนาจของทาคาอิชิไม่ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าเรื่องเพศสภาพ แต่กลับกลายเป็นการเปลี่ยนไปเป็นในแนวทางชาตินิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาผู้อพยพและประเด็นทางสังคม
หลังจากที่เผชิญภาวะเงินฝืดมานานหลายปี ญี่ปุ่นกำลังต้องรับมือกับปัญหาราคาสินค้าเพิ่มที่สูงขึ้น ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนกลุ่มฝ่ายค้าน รวมถึงพรรคซันเซโตะซึ่งเป็นพรรคขวาจัดเพิ่มมากขึ้น