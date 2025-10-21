เปิดคำกล่าว “ทูตประศาสน์” พิธีเปิดประชุม JBC สมัยพิเศษ เสียใจทหารไทยสละชีพ มุ่งใช้สันติวิธีแก้ปัญหาชายแดน
21 ตุลาคม เอกอัครราชทูตประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย และนายฬำ เจีย รัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการชายแดนและหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา ประธานร่วมฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ที่จังหวัดจันทบุรี ภายหลังจากการพบหารือกลุ่มเล็กระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกำหนดทิศทางการดำเนินการประชุมร่วมกัน
ในคำกล่าวเปิดการประชุม JBC นายประศาสน์ได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารไทยที่ได้สละชีวิตในหน้าที่ ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจและแสดงถึงความสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายควรเร่งเจรจาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี รวมถึงการเจรจาจัดทำหลักเขตแดนให้มีความชัดเจน เพื่อช่วยลดความตึงเครียดและฟื้นฟูสภาวะปกติในบริเวณชายแดน ในขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยได้ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมใดๆ สำหรับการโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมาย การใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือการยั่วยุในรูปแบบต่างๆ ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
นายประศาสน์ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ จะได้หารือประเด็นเร่งด่วน ตามที่การประชุม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ได้มอบหมายให้ JBC พิจารณา คือ กรณีบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ JBC เพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ เพื่อแจ้งกลับไปยังการประชุม GBC ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในขณะนี้
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ จะได้หารือประเด็นสำคัญ อาทิ การเร่งรัดการแก้ไข TOR 2003 เพื่อนำเทคโนโลยี LiDAR มาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และการเสนอพื้นที่เร่งด่วนในการกำหนดเขตแดน สำหรับพื้นที่ทั้งสองฝ่ายที่มีความเห็นตรงกัน
ทั้งสองประเทศมุ่งหวังให้การประชุม JBC ได้ผลลัพธ์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียจากความขัดแย้งอีก