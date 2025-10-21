ญี่ปุ่นไม่ปลื้ม เวียดนาม ขีดเส้นตาย ตั้งแต่กลางปี 69 ‘ห้าม’ มีจยย.น้ำมันในฮานอย

ญี่ปุ่นไม่ปลื้ม เวียดนาม ขีดเส้นตาย ‘ห้าม’ มีจยย.น้ำมันในฮานอย เริ่มกลางปี 69
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม รอยเตอร์รายงานว่า ทางการญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทางการเวียดนามทบทวนและกำหนดกรอบการเปลี่ยนผ่านที่สมเหตุสมผล หลังเวียดนามเตรียมห้ามใช้จักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงภายในกรุงฮานอยตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้นไป
ทางการญี่ปุ่น ระบุว่า การเปลี่ยนผ่านแบบฉับพลันทันใดดังกล่าวอาจส่งผลให้มีผู้คนตกงานจำนวนมาก และสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดจักรยานยนต์ในเวียดนามมูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.5 แสนล้านบาท
เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายจักรยานยนต์ที่มีอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะฮอนด้า ที่เป็นผู้ครองสัดส่วนตลาดอันดับหนึ่งในตลาดจักรยานยนต์เวียดนาม
จดหมายดังกล่าวทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงฮานอยยื่นต่อรัฐบาลเวียดนามแล้ว หลัง นายฝ่าม มิงห์ จิ๋ง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ประกาศขีดเส้นตายห้ามไม่ให้จักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเข้าสู่กรุงฮานอยตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้นไป
เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ หลายฝ่ายคาดว่า ทางการเวียดนามจะทยอยขยายพื้นที่ห้ามมีจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงออกไปยังบริเวณอื่นอีกอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิรูปการใช้จักรยานยนต์ภายในปี 2571
เนื้อหาภายในจดหมายของทางการญี่ปุ่น เตือนว่า การแบนที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานหลากหลายตำแหน่งในอุตสาหกรรม ตั้งแต่ดีลเลอร์ไปจนถึงผู้ผลิตอะไหล่ จึงขอเรียกร้องให้เวียดนามทบทวนแผนแม่บทใหม่ที่เหมาะสม
ทั้งนี้ เวียดนามถือเป็นหนึ่งในชาติที่มีมูลค่าตลาดจักรยานยนต์สูงที่สุดของโลก โดยข้อมูลจาก Mordor Intelligence พบว่า อัตราการครอบครองจักรยานยนต์นั้นสูงแตะร้อยละ 80 ในประชากร 100 ล้านคน ถือว่าเป็นหนึ่งในชาติที่อัตราการครอบครองจักรยานยนต์สูงที่สุดในโลก