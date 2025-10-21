นิวเดลีอ่วม ควันหนา-มลพิษพุ่ง หลังปชช.แห่ฉลองเทศกาลดิวาลี
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า หมอกควันหนาปกคลุมกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ในวันที่ 21 ตุลาคม หลังประชาชนนับล้านคนออกมาจุดพลุและประทัดเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลี ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างและถือเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดู
ชาวอินเดียจุดพลุและประทัดเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีไปจนถึงช่วงค่ำวันที่ 20 ตุลาคม ทำให้กลุ่มควันหนาปกคลุมท้องฟ้าทั่วกรุงนิวเดลี โดยเช้าวันต่อมา ดัชนีวัดคุณภาพอากาศของนิวเดลีพุ่งสูงถึงกว่า 350 ในหลายพื้นที่ ซึ่งถือเป็นระดับที่รุนแรงและอันตรายต่อการหายใจ ปัญหามลพิษทางอากาศจากการจุดพลุฉลองเทศกาลดิวาลียังทำให้ทัศนวิสัยย่ำแย่ในบางพื้นที่ของนิวเดลี
นักท่องเที่ยวคนหนึ่งกล่าวว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน และมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมลพิษทางอากาศรุนแรงมาก เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ศาลสูงสุดของอินเดียเพิ่งประกาศลดการแบนการจุดประทัดในกรุงนิวเดลีช่วงเทศกาลดิวาลี โดยประกาศอนุญาตให้สามารถจุดประทัดชนิดหนึ่งที่ปล่อยมลพิษน้อยกว่าประทัดทั่วไป
ทั้งนี้ กรุงนิวเดลีมักถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกในช่วงฤดูหนาว เพราะมีการจุดพลุในช่วงเทศกาลดิวาลีบวกกับอากาศที่เย็นลงและเป็นช่วงเดียวกับที่เกษตกรในรัฐใกล้เคียงจุดไฟเผาตอซังพืช แม้ว่าทางการนิวเดลีจะมีมาตรการต่างๆ เพื่อจำกัดการปล่อยมลพิษ เช่น จำกัดกิจกรรมการก่อสร้างและการใช้เครื่องปั่นไฟดีเซล แต่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมองว่าอินเดียต้องมีมาตรการระยะยาว เช่น การใช้พลังงานสะอาดและการควบคุมการใช้รถเครื่องยนต์สันดาป เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาว