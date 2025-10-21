ต่างประเทศ

ฝรั่งเศสยกระดับเตือนภัย ไข้หวัดนก จาก ‘ปานกลาง’ เป็น ‘สูง’ หลังเจอผู้ป่วยรายใหม่

แฟ้มภาพ "รอยเตอร์"

ฝรั่งเศสยกระดับเตือนภัย ไข้หวัดนก จาก ‘ปานกลาง’ เป็น ‘สูง’ หลังเจอผู้ป่วยรายใหม่

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ทางการฝรั่งเศส ได้ยกระดับเตือนภัย “ไข้หวัดนก” จากระดับ “ปานกลาง” ขึ้นเป็น ระดับ “สูง” ที่กำหนดให้ฟาร์มสัตว์ปีกทั่วประเทศ ต้องกักสัตว์ปีกไว้ภายในฟาร์ม ขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคนี้อีกครั้งตามฤดูกาล

ข่าวระบุว่า ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง หรือที่เรียกกันว่า “ไข้หวัดนก” เป็นโรคตามฤดูกาลที่แพร่กระจายโดยนกอพยพ ที่ส่งผลให้ต้องกำจัดสัตว์ปีกหลายสิบล้านตัวทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการผลิตและทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อในมนุษย์

โดยกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส ระบุในบันทึกทางการของรัฐบาลฝรั่งเศสว่า คำสั่งนี้ ออกหลังจากพบหลักฐานการติดเชื้อนกป่าอพยพในยุโรป รวมถึงในฝรั่งเศส และยืนยันการระบาดหลายครั้งในฟาร์มสัตว์ปีก” และว่า จนถึงขณะนี้ ตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนก 2 ครั้งในฟาร์มสัตว์ปีก และ 3 ครั้งในฝูงสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้หลังบ้าน โดยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่ฟ้าและนกกระทาทางตอนเหนือของฝรั่งเศส

ข่าวระบุว่า การประกาศยกระดับเตือนไข้หวัดนก จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธที่ 22 ตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งการยกระดับสถานะความเสี่ยงจากการประเมินตามฤดูกาล เริ่มขึ้นเร็วกว่าปีก่อนๆ โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อปีที่แล้ว และในปี 2566 มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม

ADVERTISMENT