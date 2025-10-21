ฝรั่งเศสยกระดับเตือนภัย ไข้หวัดนก จาก ‘ปานกลาง’ เป็น ‘สูง’ หลังเจอผู้ป่วยรายใหม่
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ทางการฝรั่งเศส ได้ยกระดับเตือนภัย “ไข้หวัดนก” จากระดับ “ปานกลาง” ขึ้นเป็น ระดับ “สูง” ที่กำหนดให้ฟาร์มสัตว์ปีกทั่วประเทศ ต้องกักสัตว์ปีกไว้ภายในฟาร์ม ขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคนี้อีกครั้งตามฤดูกาล
ข่าวระบุว่า ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง หรือที่เรียกกันว่า “ไข้หวัดนก” เป็นโรคตามฤดูกาลที่แพร่กระจายโดยนกอพยพ ที่ส่งผลให้ต้องกำจัดสัตว์ปีกหลายสิบล้านตัวทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการผลิตและทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อในมนุษย์
โดยกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส ระบุในบันทึกทางการของรัฐบาลฝรั่งเศสว่า คำสั่งนี้ ออกหลังจากพบหลักฐานการติดเชื้อนกป่าอพยพในยุโรป รวมถึงในฝรั่งเศส และยืนยันการระบาดหลายครั้งในฟาร์มสัตว์ปีก” และว่า จนถึงขณะนี้ ตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนก 2 ครั้งในฟาร์มสัตว์ปีก และ 3 ครั้งในฝูงสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้หลังบ้าน โดยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่ฟ้าและนกกระทาทางตอนเหนือของฝรั่งเศส
ข่าวระบุว่า การประกาศยกระดับเตือนไข้หวัดนก จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธที่ 22 ตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งการยกระดับสถานะความเสี่ยงจากการประเมินตามฤดูกาล เริ่มขึ้นเร็วกว่าปีก่อนๆ โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อปีที่แล้ว และในปี 2566 มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม