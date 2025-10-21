มาริษ แสดงความเสียใจครอบครัว ‘สนธยา อัครศรี’ สูญเสียจากเหตุสู้รบตะวันออกกลาง พร้อมขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลช่วยเหลือครอบครัวตามสิทธิ์พึงได้ตามที่ตนเจรจาไว้
นายมาริษ เสงี่ยมพงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสนธยา อัครศรี ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จากเหตุการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง และแม้การสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ก็ไม่เคยย่อท้อที่จะดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวคุณสนธยา ในทุกๆ เรื่องตลอดที่ผ่านมา ซึ่งตนได้เดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรี Gideon Sa’ar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลด้วยตัวเอง ที่กรุงเทลอาวีฟ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อขอให้รัฐบาลอิสราเอลให้ความช่วยเหลือในการค้นหาร่างของนายสนธยาฯ และส่งกลับประเทศไทย รวมทั้งขอให้ครอบครัวของนายสนธยา ได้รับค่าชดเชยสินไหมทดแทนตามสิทธิ์ที่ต้องได้รับทุกประการ ซึ่งตนยินดีที่ได้รับทราบว่า ครอบครัวนายสนธยา ได้รับการชดเชยช่วยเหลือจากรัฐบาลอิสราเอลถูกต้องตามสิทธิ์ที่ตนได้เจรจากับรัฐบาลอิสราเอลไว้ให้กับกรณีคนไทยที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ทุกประการ
นายมาริษ ยังขอขอบคุณรัฐมนตรี Gideon Sa’ar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือค้นหา และส่งคืนร่างของคุณสนธยาฯ กลับคืนสู่มาตุภูมิได้สำเร็จในครั้งนี้ และขอขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลที่ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของคุณสนธยาฯ ตามสิทธิ์ที่พึงได้รับทุกประการ