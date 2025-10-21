ต่างประเทศ

กต.ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ครอบครัว ‘ตัวประกันไทย’ มารดา เผย ขอรอรับร่างลูกชายที่บ้าน

กระทรวงการต่างประเทศให้กำลังใจครอบครัวนายสนธยา อัครศรี ตัวประกันชาวไทยผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นางวรนันท์ คลอวุฒิวัฒน์ รษก.หน.สนง.นสดท. ชั่วคราว อุดรธานี ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ นางอมร อัครศรี มารดาของนายสนธยา อัครศรี ตัวประกันชาวไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน อส. เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย และให้กำลังใจกับครอบครัว

ทั้งนี้ กต. กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่าย อส. เพื่อนำส่งร่างนายสนธยาฯ กลับสู่ครอบครัวเร็วที่สุด และจะแจ้งให้ครอบครัวทันทีที่ทราบกำหนดการดังกล่าว

นางอมร กล่าวขอบคุณ กต. และ สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และรู้สึกซาบซึ้งที่ กต. เสนอที่จะรับตนมารอรับร่างนายสนธยาฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ตนไม่สะดวก โดยจะขอรอรับที่บ้าน

อนึ่ง นายสนธยาฯ มีบิดา/มารดา และบุตรสาว 1 คน (8 ขวบ) แต่ได้หย่าร้างกับภรรยาเก่านานแล้ว

