สีหศักดิ์ เผยสิงคโปร์สนใจปัญหาไทย-กัมพูชา หวังทำตาม 4 ข้อตกลง รับไม่อยากให้เป็นปัญหาอาเซียน

‘สีหศักดิ์’ เผยสิงคโปร์สนใจปัญหาไทย-กัมพูชา ชี้ต้องมีแผนปฏิบัติชัดทำตาม 4 ข้อตกลง หวังเขมรเร่งทลายแหล่งอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่อยากให้ข้อพิพาทถูกหยิบหารือในเวทีสุดยอดอาเซียน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ประเทศสิงคโปร์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการหารือทวิภาคีกับ ดร.วิเวียน บาลากริชนัน รมว.ต่างประเทศสิงคโปร์ ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ได้พูดคุยกันในหลายประเด็น ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ฝ่ายสิงคโปร์ให้ความสนใจ คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยตนได้แจ้งให้ รมว.ต่างประเทศสิงคโปร์ทราบถึงสิ่งที่เราได้ไปพูดคุย 4 ฝ่ายครั้งล่าสุดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงกรณีที่ขณะนี้กำลังมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ไทย-กัมพูชา ซึ่งนำผลจากการประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ไปสู่ภาคปฏิบัติตามแผนงาน
นายสีหศักดิ์กล่าวอีกว่า ฝ่ายไทยเห็นว่าการพูดคุยในหลักการอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมีความชัดเจนว่าจะมีแผนงานและการปฏิบัติอย่างไรในการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน การเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่จะต้องเริ่มมีแผนงานการลงพื้นที่ร่วมกัน และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งขณะนี้ทุกประเทศให้ความสนใจ จึงต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ในเมื่อเรามีข้อมูลและส่งให้ฝ่ายกัมพูชาแล้ว เราก็หวังว่าเขาจะรีบไปสอบสวนหรือตรวจสอบข้อมูลว่าแหล่งอาชญากรรมพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้าง รวมถึงมีเรื่องการบริหารพื้นที่ชายแดนและการแก้ปัญหาการรุกล้ำเข้ามา ซึ่งต้องมีการร่วมมือกัน และต้องหาแนวทางสันติวิธีมาแก้ไข โดยกรณีเฉพาะหน้า คือการรุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องพูดคุยกันว่าในระดับพื้นที่จะมีการบริหารจัดการอย่างไรในการรักษาความสงบ ขณะเดียวกัน เราก็มีแผนงานการเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการรุกล้ำ
เมื่อถามว่า ได้ขอให้สิงคโปร์ช่วยสนับสนุนฝ่ายไทยด้วยหรือไม่ ถ้ามีการหยิบยกปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาไปหารือในเวทีสุดยอดอาเซียน รมว.ต่างประเทศกล่าวว่า ที่จริงเราถือหลักที่ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไทยและกัมพูชาต้องมาพูดคุยกัน และเราไม่อยากให้กลายเป็นปัญหาของอาเซียน มันคงไม่จำเป็นที่ต้องนำไปพูดในที่ประชุมอาเซียน แต่ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายจะพูดกัน ก็พูดกันนอกรอบได้ แต่อย่างน้อยสิ่งที่เราควรจะต้องมี คือการทำข้อตกลงในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ และเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างประเทศ