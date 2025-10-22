เกาหลีใต้เผย เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ ก่อนประชุมผู้นำเอเปคสัปดาห์หน้า
กองทัพเกาหลีใต้ออกมายืนยันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปทางทิศตะวันออก หลังจากที่สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่า พบการยิงขีปนาวุธที่มุ่งหน้าสู่ทะเลทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกาหลีเหนือเคยยิงขีปนาวุธหลายลูกจากชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา
เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อห้ามของสหประชาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่พยายามจำกัดการพัฒนาโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ
การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนการเยือนเกาหลีใต้ของผู้นำประเทศต่างๆ ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Forum) หรือเอเปคในสัปดาห์หน้า ซึ่งบรรดาผู้นำที่จะเดินทางมาเยือนนั้นรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง -v’จีน
เมื่อต้นเดือนตุลาคม เกาหลีเหนือได้จัดแสดงศักยภาพทางทหาร ในขบวนพาเหรดซึ่งได้มีการแสดงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป (ไอซีบีเอ็น) รุ่นล่าสุด โดยมีนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมรับชมด้วย